"Los espíritus de la isla": La vida es una herida absurda

Después de la elogiada “Tres anuncios por un crimen” (2017), el guionista y director Martin McDonagh regresó con “Los espíritus de la isla” (“The Banshees of Inisherin”, en inglés), una película en donde confirma su particular estilo y las temáticas que lo obsesionan, y que también tiene destino dorado: fue premiada en el Festival de Venecia, recibió galardones de distintas asociaciones de críticos de EEUU, se llevó tres Globos de Oro y está nominada a nueve Oscar, incluida la categoría máxima de mejor película.

La premisa del film es (o parece) sencilla: la trama se desarrolla en los años 20, en una islita en las costas de Irlanda. Allí, Colm Doherty (Brendan Gleeson) es un violinista que, de un día para otro, decide ignorar a su vecino y compañero de copas, un tipo simple y tranquilo llamado Pádraic (Colin Farrell). Colm le dice que ya no tiene tiempo para charlas “banales y aburridas”, que quiere concentrarse en componer música y dejar un legado importante, y por supuesto que Pádraic, que convive y depende de su hermana Siobhán (Kerry Condon), y que no tiene demasiadas luces, no entra en estos planes. Desconcertado y triste, el amigo ignorado va a insistir y le va a reclamar esta actitud egoísta a su ex compinche, pero Colm se pone extremadamente drástico: le responde que por cada vez que intente reanudar la relación, él se va a cortar un dedo. Ni siquiera le importa que esto lo perjudique como violinista: asegura que se va a cortar un dedo.