Los dramas de la vida, con humor e ironía

"Shtisel", una serie que muestra el día a día de una familia ortodoxa en un barrio de Jerusalem, muestra con el formato de una comedia dramática que en un mundo regido por las tradiciones -ese o cualquier otro- la vida puede ser difícil para quienes elijan hacer su propio camino. La trama gira en torno a los Shtisel, integrada por el patriarca Shulem, viudo y con tres hijos: Giti, que intenta ocultar a su comunidad el fracaso de su matrimonio; Zvi Arye, frustrado porque no pudo ser cantante, y Akiva, que tiene que elegir entre seguir su pasión por la pintura o casarse, además de un grupo de personajes secundarios que por momentos compiten por el protagonismo.

"Shtisel", producida por Dori Media -compañía israelí que en sociedad con Pol-ka, Cris Morena y Underground fue responsable de algunos de los éxitos más grandes de la televisión argentina- se suma a otras películas y documentales que exploran en la comunidad jasídica. Fueron los casos de "Eyes Wide Open", sobre la relación entre un hombre casado y su empleado que participó en Cannes en 2009, o "One of Us", un documental de las directoras Heidi Ewing y Rachel Grady que sigue la vida de tres personas que deciden abandonar la comunidad.

En cine se pudo ver "La esposa prometida", dirigida por Rama Burshtein, la historia de una chica que sacrifica sus planes para cumplir con un deber familiar. Burshtein, una directora perteneciente a la comunidad que retrata en sus filmes, se hizo conocida cuando estrenó "Un novio para mi boda", una comedia dramática con la que compitió en los principales rubros en Venecia.