Los dorados 60, narrados por sus protagonistas

Con más de 130 películas en su haber, el actor británico Michael Caine, decidió producir y narrar el documental "My Generation" en el cual recuerda la revolución cultural que la sociedad británica experimentó durante la década del 60 en el cual aparecen figuras protagónicas como Paul McCartney, Marianne Faithfull, David Puttnam, Mary Quant, Twiggy, David Puttnam y Roger Daltrey, entre otros. La película, que se presentó fuera de concurso en el Festival de Venecia, se podrá ver el jueves próximo, a las 21, por DirecTV. A continuación, a las 22.30, se emitirá "The Beatles: Made on Merseyside". El documental narra la historia de Los Beatles y sus orígenes, también en los 60, en Liverpool, con testimonios exclusivos y material de archivo.

Según explicó el actor, que comenzó su carrera en la época que explora el documental, todo surgió de las charlas que mantuvo durante las cenas con su amigo, el guionista y productor Simon Fuller. "El era demasiado joven, así que siempre preguntaba al respecto. Una tarde dijo, «Hagamos un documental. Podés contar las historias y encontraré la música». Tomó algunos años, pero eso es lo que hicimos. Tengo una muy buena memoria, que es algo afortunado a mi edad, por lo que hay un montón de material sobrante y de hecho estamos convirtiendo eso en una serie de televisión de seis partes".

Caine ("Kingsman: Servicio secreto", "Interstellar", "Batman: El caballero oscuro") destacó el efecto que tuvo ese momento de la historia en su vida. "Fueron años muy importantes. Yo quise ser actor en una época en la que sólo la gente de clase alta podía aspirar a ello, la sociedad británica era muy esnob y clasista. Y con la gente de mi generación decidimos rebelarnos contra la de nuestros padres".

El actor, cuya padre era transportista de pescado y su madre empleada de limpieza, subrayó que esa influencia fue especialmente marcada en su caso. "Mi destino era ser transportista de pescado, como mi padre, y me negué a ello. En esa época compartí piso con Terence Stamp, que hoy es un actor famoso, y con John Barry, que ha llegado a ser un compositor de éxito, y con Vidal Sassoon, que fue el peluquero más importante del mundo. Todos de origen proletario", afirmó el intérprete que fue nombrado de Caballero del Reino por la reina Isabel II.

La película incluye nombres de estrellas legendarias de los 60, pero Caine explicó con humor la razón por la cual no aparece la imagen de cada uno de ellos. "Entrevisté a un montón de personas: McCartney, Twiggy, Roger Daltrey, Joan Collins, pero terminamos sacando las imágenes de la película. La arruinaban para el espectador porque ya no estás inmerso en los años 60, sino que estarías muy ocupado comentando «Oh, mirá, está calvo» o «Ella está más gorda», así que sólo escuchás sus voces".

Caine también tiene una mirada crítica sobre algunas cuestiones relacionadas con la época. "En los años 60, éramos bebedores. Lo que arruinó los años 60, hacia finales de la década y principios de los 70, fueron las drogas. Si tomaban cocaína, hablaban tonterías por horas. Si eran otras drogas, solo decían «Wow, hombre». Así que eran personas que hablaban demasiado rápido para entender, o que no decían nada. Por eso a finales de los 60 todo era como un montón de borrachos que se levantaban y bailaban como locos".

Según declaró al diario The Guardian, él mismo experimentó en algún momento el efecto de la marihuana. "Me reí durante cinco horas. Casi tengo una hernia. Cuando salí de aquella estaba solo riéndome y no paraban los taxis. Tuve que caminar hasta mi departamento y cuando llegué juré que nunca volvería a consumir drogas. Y nunca lo hice. No soy antidrogas: soy empático con las personas que los toman, porque sé que se han metido en una situación que realmente no es para envidiar".