La bailarina Bianca Iovenitti, la ex de Federico Bal, difundió un profundo posteo en Instagram en tono de consejo para llevar una vida que no esté atada a la mirada de los demás, pero muchos lo interpretaron como un palazo para su exnovio.

"Y así, riéndome a lo casual, te digo que no dejes que nadie te diga qué hacer y mucho menos cómo ser. Ser uno mismo es lo más real y sincero que puede existir, no importa lo que digan, hablar van a hablar siempre y más quienes no te conocen. Lo importante es que seas feliz con lo que sos. Y yo hoy soy tan feliz y estoy agradecida. Disfruten que para eso estamos".

Embed

Federico Bal había confirmado hace unos días que la relación con Bianca se había terminado. El romance se concretó en el verano, pero al cabo de unos pocos meses todo se terminó y al parecer fue en buenos términos, según los dichos del propio actor.

"Nos separamos pero todo en buenos términos y sin terceros. Está todo bien, sólo que se desgastó la relación y estábamos desconectados", explicó Bal.