Los clásicos del animé llegarán a la plataforma Netflix

Unas 21 películas clásicas de la animación japonesa, entre las que se encuentran "El viaje de Chihiro" y "La princesa Mononoke", llegarán a Netflix -en fecha aún no precisada-, a partir de un acuerdo entre esta plataforma y HBO Max, que posee el catálogo de los míticos Studio Ghibli.

"El viaje de Chihiro", la película con la que Hayao Miyazaki ganó el Oscar a mejor Película de Animación y el Oso de Oro en Berlín, sigue la historia de una niña hosca de 10 años que deambula por un mundo gobernado por dioses, brujas y espíritus, y donde los humanos se convierten en bestias.

En agosto de 2016, la BBC pidió a 177 críticos de cine de todo el mundo que elijan cuáles eran las mejores películas del siglo XXI. De los cien títulos que surgieron del debate, "El viaje de Chihiro" fue el cuarto más valorado y la única película de animación entre los primeros veinticinco.

El anuncio del desembarque de los trabajo de Studio Ghibli fue hecho por Toshio Suzuki, productor del estudio, a través de un comunicado difundido en varios medios de Hollywood.

"En este día y en esta era, hay varias maneras fantásticas para que las películas lleguen a la audiencia. Hemos escuchado a nuestros fans y hemos decidido, finalmente, que nuestro catálogo pueda verse online. Esperamos que la gente de todo el planeta descubra el mundo de Studio Ghibli mediante esta experiencia", dice el comunicado.

Las películas estarán disponibles en todo el mundo, excepto Estados Unidos, Japón y Canadá, en versión original en japonés, con subtítulos. "Esto es un sueño hecho realidad para Netflix y para millones de usuarios. Las películas de Studio Ghibli son legendarias y han emocionado a los fans de todo el mundo durante más de 35 años. Estamos encantados de hacer que estén disponibles en más idiomas en América Latina, Europa, Africa y Asia", comentó el director de animación de Netflix, Aram Yacoubian.

Studio Ghibli fue creado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuky y su catálogo había sido adquirido por HBO Max.

Tras posibilitar la creación de algunas de las más famosas películas animadas japonesas, la compañía estuvo cerrada entre 2014, fecha de lanzamiento de "El recuerdo de Marnie", su último estreno, y el anuncio de Miyazaki de inicio de una nueva producción que llevará por título "How do you Live", aún en proceso.

Los tiempos de Studio Ghibli instan a la tranquilidad, ya que parece improbable que la nueva película de Miyazaki llegue pronto a sus fases finales de producción. Al menos, los fans de la animación tendrán a su disposición todas las películas del director y su compañía para amenizar la espera. El movimiento del estudio podría responder a la necesidad de reconectar con los fans de todo el mundo.

El impacto en la cultural popular y entre los fanáticos de la animación japonesa y mítico estudio nipón es tan persistente que la editorial española Héroes de Papel inauguró con "El viaje de Chihiro" su Biblioteca Studio Ghibli, una colección que recoge monografías sobre los mejores trabajo el estudio. El libro sobre Chihiro repasa las claves del filme y analiza su impacto e influencia en la animación contemporánea e intenta responder las razones para que "El viaje de Chihiro" haya sido considerada una de las mejores películas de este siglo.