"Los cines son templos de la memoria de una ciudad"

Como lo viene haciendo hace una década, Thierry Frémaux, director artístico del Festival de Cannes, visita nuevamente la Argentina para presentar, en paralelo al mercado Ventana Sur, la Semana del Festival de Cannes. La muestra, que finaliza hoy en el cine Gaumont, incluye siete largometrajes premiados de autores como Xavier Dolan, Gaspar Noé y Kléber Mendonca Jr., así como la ganadora de la Palma de Oro “Parásitos”, de Bong Joon-Ho.

—Esta edición viene con algunos nombres muy conocidos, pero también con otros que son revelaciones. ¿Cada vez es más compleja la selección?

—Este año fue muy fuerte y eso hizo difícil elegir. Aún así logramos una combinación de obras que se van a estrenar y otras que no. Por eso abrimos con “Los Miserables” que es una ópera prima muy importante, y que habla mucho de Francia.

—Cannes tiene la particularidad de que cualquier película de su programación elegida al azar puede formar parte de una selección...

—Argentina es un territorio excepcional para hacer una semana de cine de este tipo, es una manera de reconocer una vez más su universalidad, su buen gusto, su amor por el cine, algo que tenemos que defender y sostener. Hace dos semanas hicimos una muestra en Hong Kong. También queremos replicar esta propuesta en Africa y en los países árabes para llevar la idea de cine que también es la idea del mundo y de Cannes mismo, pero además es la de todos nosotros, con la de los artistas en primer lugar.

—Por varios motivos tiene una relación muy fuerte con la Argentina, pero también es muy importante el vínculo con el argentino cinéfilo y el periodismo que viaja a Cannes. ¿Cree que eso también impulsó esta larga relación?

—También hay un fuerte vínculo con otros países latinoamericanos, pero es cierto que hay algo particular con Argentina. Cuando en mi juventud vine a Buenos Aires por primera vez descubrí la pasión que existía por el cine, que incluso creció en los últimos años.

—¿Guarda un proyecto para Argentina en 2020?

—Es probable que podamos armar un Festival Lumiere, porque hay un público, existen los profesionales y los críticos, y también hay una historia del cine que nos permitiría repetir lo que hacemos en Francia. Me parece que la historia del cine es una aventura muy importante. Para mí es clave la historia de la victoria de los Lumiere sobre Edison, y la idea de compartir esas emociones.

—¿Dónde se disfrutan más esas emociones?

—Siempre digo que soy uno de los mejores especialistas de Bruce Springsteen y que en mi casa tengo todo de él, pero no hay nada mejor que ir a un concierto. Puedo hacerme un concierto en casa pero no es lo mismo. El sábado estaba aquí en el hotel y escuchaba a lo lejos el sonido de la cancha de Boca, y deseaba estar allí en la tribuna.

—En el cine no hay “vivo” sino una gran pantalla...

—En verdad pasa lo mismo con el cine, no hay nada como ver cine en una sala donde uno puede estar solo y a la vez con todos. Además los cines son templos de la memoria de una ciudad. La Sala Lugones es un ejemplo. Acabo de ver que están trabajando la reapertura del Cine Arte y me pareció una noticia fantástica.

—¿Cómo está la relación con Netflix?

—En este momento no hay ningún problema entre Cannes y Netflix, solamente la regla de que toda película que aspire a competir tenga que asegurar su estreno en salas. En este momento, su modelo no es ese. Pero hay otras dos cosas que decir: Netflix es televisión, la del futuro, y no había nada nuevo en la televisión desde los años 50. Lo otro es que Netflix está haciendo un trabajo artístico fantástico y si Scorsese es producido por Netflix es porque los grandes estudios no querían hacer esa película.

—Netflix apunta a un tipo de público también creciente.

—Tiene una postura frente a los artistas que es mucho más sólida que la de los estudios, funciona como una especie de mecenas moderno, porque son conscientes de que el prestigio viene del cine, que sigue siendo lo más importante.

—Las costumbres del público van cambiando...

—Hay mucha gente que no va más al cine porque no tienen la costumbre social de ir, y para ellos existen las plataformas y eso es fantástico. Pero hay otra gente que para ver “Guasón” no puede esperar y la van a ver al cine. “El irlandés” la vi en una sala. Tanto en Argentina, como España, Francia, Corea y Rusia, la venta de entradas está creciendo. La idea de ir al cine no está muerta, todo lo contrario, y por eso queremos hacer más y más cosas.