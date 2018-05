Los audios hot que Arturito le envió a Belén Francese

La relación entre Belén Francese y Enrique Arce – Arturito de "La casa de papel"– duró menos que un suspiro. El actor causó furor con su llegada a Buenos Aires pero en las últimas horas sus declaraciones hacia la actriz no lo dejaron bien parado.

Todo comenzó cuando Arce "ninguneó" a Francese tras declarar que, además de salir con ella, pensaba conocer a varias mujeres durante su estadía en Argentina. Para aclarar la situación, la modelo informó que no estaba saliendo con "Arturito" y horas después lo escrachó e hizo públicos los audios que había recibido.

"No te falté el respeto en ningún momento, solo he dicho cosas buenas de ti. Ya sé cómo tratar a esta gente, ya sé cómo manejarme con esta prensa. Lo que he dicho ha sido perfecto", le aseguró Arce en un primer audio.

belen

"¿Te vas a perder ese jacuzzi? ¿En serio?", le preguntó a Francese en un segundo audio con aires de divo y le insistió con un romántico plan: "Dale, Francese, venite. Venite a ver una película esta noche, pegamos un baño rico, pedimos algo de comer a la habitación y estamos tranquilos, sin gente. Yo quiero conocerte a vos. Aquí estamos rico, tenemos el jacuzzi, vemos una peli, dormimos abrazados. Me encantaría".

Tras no obtener una respuesta positiva de Francese, la ninguneó nuevamente con un "disfrutá de tu día de fama también", aunque en un audio continuo se arrepintió y retomó su papel de seductor: "Te ponés la peluca, las gafas, metés el coche en el estacionamiento, nadie te ve bajar. Subís por la escalera de empleados. No hay ningún problema, querida. Es un minuto de nerviosismo por 12 horas de relajación y bienestar. Venga, te hago un masajito".

Muy ofendido ante la negativa de Francese, en un audio final, Arce lanzó: "Yo mejoro en las distancias cortas, cariño. Qué pena que no sea tu tipo".