"Los artistas también pueden salvar vidas"

La reconocida y muy difundida sensibilidad social de los artistas se transformó en hechos concretos. Así lo demostraron estos días muchos de ellos en el mundo. La mayoría son millonarios que hicieron su fortuna y su fama gracias a los fans que compraron sus discos, pagaron Spotify, fueron a sus recitales, compraron sus libros, vieron sus películas o sus obras de teatro.

Elton John, Kathy Perry, Rihanna, Dolly Parton, Sean Penn, Ricky Martin, Leonardo Di Caprio, Taylor Swift y Steven Spielberg, son algunos de ellos. Todos dejaron sus egos de lado, sus cachets, sus divismos, y desde la intimidad de sus casas, de sus estudios, de sus fundaciones y, sobre todo, desde su generosidad, hicieron del planeta un gran auditorio y un lugar mejor con donaciones e ideas que trascienden fronteras, razas e ideologías, como siempre que una desgracia, fatalidad o catástrofe amenaza a la sociedad. Así ocurrió con Bob Geldof que impulsó Live Aid en 1985, recaudó más de 100 millones de dólares para ayudar a Africa y de paso dejó un himno en la memoria colectiva, "We are the World". Ni antes ni ahora esas acciones fueron para difundir sus obras, tampoco para solazarse en la belleza de su arte ni para acompañar la soledad de una cuarentena que confina a millones de personas por el temor a una enfermedad que ya cobró la vida de 50 mil víctimas en el mundo. Nada de eso. Lo hicieron y lo hacen con un fin solidario. Por eso la sensibilidad social se transformó en actos. Ya se recaudaron millones de dólares provenientes de donaciones del público y se donarán otros tantos millones para fines absolutamente imprescindibles como el equipamiento de hospitales, la compra de insumos o la asistencia a los enfermos y sus familias. Decididamente los artistas tienen un radar. En sus pantallas pueden descifrar las coordenadas que indican una crisis, interpretar las necesidades humanas y comunicarlas a través de canciones, películas, teatro, novelas, pinturas, esculturas, poesía, fotografía. Pero los artistas tienen, además, el poder de convocar y despertar conciencias, inclusive, tal vez, la de algunos de ellos mismos, y esas actitudes desinteresadas obligan a rever la perspicacia con que, en ocasiones, suele verse el divismo de estrellas y no tanto. Esas actitudes reconcilian a muchos con la humanidad de algunos artistas, con una sensibilidad social a veces declamada, pero que también, y una vez más, es puesta al servicio de quienes más lo necesitan. Una canción en Facebook, Instagram o YouTube te acompaña, pero no te cura; una canción te acompaña, pero no compra barbijos, medicamentos ni respiradores ni alimenta a los enfermos o sus familias. Lo que están haciendo hoy algunos músicos, actores y directores de cine demuestra su grandeza, su nobleza, aunque hoy esa palabra suene un poco pasada de moda, pero, sobre todo, demuestra que están a la altura de las circunstancias y de lo que se espera de ellos y de su poder para comunicar ideas, y que es más que palabras bonitas, consejos o compasión en este momento horrible. La pregunta más común suele ser de qué manera el arte puede transformar el mundo. Y la respuesta, lamentablemente utópica, suele ser aquello que proponía John Lennon en "Imagine". Es improbable que el arte transforme al mundo, pero una canción, definitivamente, puede salvar vidas cuando la voluntad de los artistas se pone en marcha. "Podemos ser héroes sólo por un día", dijo David Bowie. Ojalá muchos más alrededor del mundo, y también en Argentina, se autoconvoquen como lo hizo Elton John y sigan su ejemplo.