Con el logo "Vos ponés el arte, nosotros lo demás", la Municipalidad de Rosario lanzó Escenario Local, un estudio de grabación audiovisual con diversos recursos humanos y técnicos preparado para grabar espectáculos de artistas locales de música, teatro y danza, entre otros, de manera gratuita. Los contenidos que allí se produzcan serán entregados a los artistas involucrados para que los utilicen de la forma que consideren con los créditos correspondientes al Estado municipal. La inscripción estará abierta hasta el 24 de junio a través de un formulario online, que se puede encontrar en rosario.gob.ar/cultura. El espacio funcionará en el Galpón 11 y próximamente en La Comedia.

"Escenario Local se generó articulando diferentes equipos de la Secretaría de Cultura y Educación para acompañar a la comunidad artística rosarina. Nació durante el aislamiento y se pensó como una transición en el proceso de volver a habitar los escenarios. En definitiva, lo que se quiere desde la gestión municipal, es poner a disposición un espacio seguro, con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios vigentes, para el registro audiovisual gratuito de los productos culturales", destacó Carina Cabo, secretaria de Cultura y Educación municipal.

La funcionaria señaló ayer que el proyecto nació debido a la coyuntura. "Es difícil saber si hubiese surgido o no sin pandemia porque para que esto funcione se articularon muchas áreas de la Secretaría, las cuales en un contexto de "normalidad" hubiesen estado abocadas a sus proyectos, alguno de los cuales incluirían a los artistas o, por otro lado, los artistas hubieran estado trabajando en otros espacios", dijo Cabo, al tiempo que indicó que "esta transversalidad permite empezar a planificar nuevas estrategias y alianzas hacia el interior de la secretaría".

¿Quiénes podrán postularse? Los artistas interesados deberán llenar un formulario con datos personales o del grupo al cual pertenecen. La condición excluyente es ser mayor de 18 años. Se puede participar individualmente o en grupo, que no deberán superar las 6 personas. Las categorías establecidas son: música, teatro, danza y otros. Además, los participantes deberán completar una declaración jurada -al momento de la grabación- acorde a los protocolos vigentes Covid 19. Previamente serán notificados para cumplimentar con todas las normas vigentes como traslados, distanciamiento social obligatorio e indumentaria necesaria. El formulario para la inscripción es https://www.rosario.gob.ar/form/id/escenario-local.

En estos tiempos de pandemia, el arte está más vivo que nunca: se realizaron varios festivales benéficos a nivel internacional, como el "One World: Together at Home", del que participaron Paul McCartney, Los Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, Lady Gaga y en Rosario los artistas están realizando numerosos shows de streaming.

En relación al rol del arte en este momento de crisis histórica, Cabo sostuvo: "Como siempre, el rol social de los artistas es fundamental en la sociedad. El arte, en tiempos de tensión social, crisis o guerras, fue lo que alimentó, desde su mirada poética, el espíritu. Ante la amenaza o la fragilidad de la salud física y mental de estos tiempos, la intervención artística es un atenuante y un bálsamo que nos ayuda a mirar la vida de otra manera y sus metáforas nos permiten, a los ciudadanos comunes, a vivenciar e interpretar la realidad desde distintos puntos de vista. El arte salva de la soledad, del dolor y de los momentos más oscuros".

A más de 80 días del comienzo de la cuarentena, la funcionaria destacó los logros del área cultural: "Creo que es necesario destacar el acompañamiento a artistas que venimos realizando, no sólo reuniéndonos para escuchar e intentar resolver las distintas problemáticas de los diferentes colectivos, sino que, además, con otras áreas de la Municipalidad de Rosario, los hemos asistido con unos 3 mil bolsones de alimento".

Entre las acciones que se realizaron desde la Secretaría de Cultura y Educación, Cabo nombró a la página de contenido web "Rosario en casa", que diariamente ofrecía actividades para el tiempo libre durante la cuarentena obligatoria. "Hacer clases de danzas, de guitarra, ver una película o aprender a hacer dibujos animados son sólo algunos ejemplos de los cientos de recursos que allí se encuentran", destacó.

Otra de las implementaciones fue "Delivery de Libros", una sección que permitió a las veinte editoriales independientes rosarinas seguir exponiendo y vendiendo sus libros y "Vidriera Cultural", que también "fue muy bien recibida". "Es una plataforma de promoción y visibilización del enorme caudal creativo de la ciudad que acerca a diferentes propuestas, tales como objetos culturales o cursos y talleres; de esta manera, actrices, actores, músicos o bailarines pueden ofrecer sus clases sin costos de publicidad", subrayó la funcionaria.

La propuesta "Ciudades más humanas", una plataforma de pensamiento y reflexión, impulsado por la Municipalidad en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, fue otra iniciativa que "surgió por la necesidad de repensarnos como sociedad, en el contexto de la crisis sanitaria global ocasionada por la pandemia del Covid 19".

"Para esto, convocamos a un conjunto de voces de la ciudad y de otros lugares a pensar sobre el presente y el futuro con la idea es que nos ayuden a reflexionar sobre cómo podemos mejorar la convivencia y cómo transformar la ciudad en más empática y solidaria", reflexionó a este diario la funcionaria.

Además, se implementaron talleres de huerta, de arte, de oficios, en todos los refugios municipales para personas en situación de calle. En relación a eso, el Día Internacional de los Museos se realizaron intervenciones especiales en estos refugios y también en supermercados.

"En definitiva, creo que el mayor logro fue estar presente, desde nuestro saber hacer, en el día a día de los rosarinos, donde intentamos no sólo entretener, sino también ofrecer espacios de reflexión y nuevas miradas sobre esta circunstancia excepcional", subrayó la funcionaria.

Consultada sobre el regreso de los espectáculos a Rosario en esta nueva etapa de distanciamiento social, Cabo dijo que aún no se tiene certeza.

"Como dice el intendente, ésto es "día a día", dependemos de cómo siga la situación sanitaria, pero, fundamentalmente del compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros, de seguir distanciados y usar barbijos para evitar contagios. Ojalá llegue pronto el tiempo de abrazarnos y de encontrarnos en el teatro o en un recital", concluyó.