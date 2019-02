"Los artistas de hip hop se distanciaron del resto"

Rafa SArmiento, el conductor histórico de los premios a la música, habló de las nuevas tendencias. Kendrick lamar va como favorito con 8 nominaciones

El hiphopero Kendrick Lamar es el máximo favorito en la noche de los Grammy, el premio más importante de la industria musical. Con ocho nominaciones, Lamar encabeza la lista de estrellas en la 61ª entrega de esta distinción, que llegará a toda Latinoamérica, en vivo, desde el Staples Center de Los Angeles, hoy, a las 22, por TNT. La alfombra roja estará a cargo de los presentadores Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría, mientras que Rafa Sarmiento, quien dialogó con Escenario, Ileana Rodríguez y César Cardoza se encargarán de la traducción y comentarios de la ceremonia.

Los premios Grammy son el principal reconocimiento a la industria musical, que cada año reúne a más de 13 mil miembros de la Academia de la Grabación que eligen y destacan a los músicos y artistas más exitosos de la última temporada en cerca de 70 categorías. Tras viajar a Nueva York en 2018, este año la ceremonia regresa al Staples Center de Los Angeles, donde tendrá por tercer año consecutivo como anfitrión a James Corden.

El hiphopero Kendrick Lamar llega como favorito con ocho nominaciones, entre las que destacan las categorías de grabación, álbum y canción del año. Tras él se ubicaron Drake (7), Brandi Carlile y Lady Gaga (6), Cardi B (5) y Childish Gambino (5).

Entre las nominaciones, se destaca la presencia de Lady Gaga y Bradley Cooper, que competirán por cuatro categorías, entre estas la de grabación y canción del año, gracias a la canción "Shallow", de la película "Nace una estrella". "Shallow" ya fue reconocida en los Golden Globe y en los Critics? Choice como la mejor de su categoría.

Entre los latinos, el mejor álbum de pop latino tendrá como competidores a Pablo Alborán, Claudia Brant, Natalia Lafourcade, Raquel Sofía y Carlos Vives. En tanto, para mejor disco latino de rock o música alternativa o urbana buscarán un premio Aterciopelados, Coastcity, Monsieur Periné, Orishas y Zoé.

Sarmiento respondió atentamente unas preguntas solicitadas por Escenario en el marco de una rueda de prensa ofrecida a medios de América Latina debido a su histórico rol de presentador y comentarista de los Grammy.

—¿Qué debe tener un conductor de un premio tan importante como los Grammy, considerando que el universo musical es tan amplio y con artistas tan disímiles?

—El conductor de la ceremonia tiene que ser una persona empática y con la fluidez necesaria para hacer televisión en vivo. No considero que tenga la obligación de conocer a fondo cada uno de los temas, porque él tampoco está analizando nada, ni está evaluando o premiando, simplemente es el hilo, está llevando un evento en vivo adelante y nada más. Para mí, el conductor de la ceremonia tiene que ver mucho más con la fluidez del evento en vivo, que con el conocimiento musical.

—¿Qué diferencia existe en este Grammy respecto al anterior? ¿Ves que hay una nueva tendencia que ya está ganando el corazón de la gente?

—En los últimos años se ven varias cosas. Número 1: los artistas de hip-hop están teniendo una distancia con el resto que quizá antes no tenían. Las categorías principales muchas veces van acompañadas de artistas de hip-hop. Número 2: cualquiera puede ganar. Puede ganar un artista independiente canadiense francófono, o no, como Arcade Fire estoy pensando, o puede ganar alguien con un nombre mucho más pesado y tradicional. Número 3: estoy muy sorprendido con esto del K-pop, muy sorprendido. Hay diferentes grupos pero BTS es quizá el más representativo, el más masivo, el que tiene más público, al menos dentro de Estados Unidos y América Latina. Es un fenómeno que yo creo que no veíamos desde los Backstreet Boys quizá, o tal vez Justin Bieber pero ese es un artista solista.

Pensando en una "boy band" con este furor tenemos que remontarnos a 20 años. Me llama la atención que sean coreanos, y que canten en coreano, que no entendemos qué es lo que están cantando y es una cultura ajena a nosotros. De Oriente poco sabemos, poco sabemos de ellos y ellos de nosotros. Tienen un nivel de disciplina y de performance, que ya quisieran muchos. Pero quedé muy impactado por ese fenómeno, es muy impresionante la respuesta de la gente.

Otra tendencia es que las mujeres están teniendo el mismo número de nominaciones que los hombres, eso está más balanceado.

Y lo último, es un escenario perfecto para hacer colaboraciones. Se presta perfecto para hacer algún tipo de dueto, trío, quinteto o lo que sea, rendirle homenaje a algún artista, y de este momento hacer algunas colaboraciones.

Eso es muy "marca Grammy", es muy típico, fusionar algo como Metallica y Lady Gaga, que no tienen nada que ver.

