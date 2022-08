"Los Argento están de vuelta": las primeras imágenes del regreso de Casados con Hijos

Acompañado de emojis de máscaras de teatro y el hashtag #CasadosConHijos, Flor escribió: “Calentando los motores… ¡Ya estamos grabando los spots de radio! Y tratando de recordar cómo era… Los Argento están de vuelta”.

Además, para quienes están tachando los días para su estreno, Peña anunció: “En días salen las entradas a la venta!!! ¿Y si hacemos sorteo?”. Y cerró con mayúsculas, para reafirmar la noticia: “ENERO 2023 - TEATRO GRAN REX”.

En el video, primero se los ve a Peña y Francella dentro de un estudio de grabación, frente a un mismo micrófono, protagonizando un intercambio entre ambos personajes. Primero comenzó ella que, metida en el rol de Moni Argento y cantando a su modo, Pepe le apunta: “Muy bien, Moni. Cómo mejoraste, si seguís así vas a cantar en...”, hasta que el actor se sale de papel por un segundo y se interrumpe. “Uy qué boludo...”, dice ante un furcio, provocando un inevitable estallido de risa en Peña.

Después, a Guillermo se lo ve teniendo problemas con el cable del micrófono y sugiriéndole a un asistente que lo corte, mientras que la risa de Florencia no cesaba, señal de que la química entre ellos y sus personajes sigue intacta.

Luego se agregan Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco) y Darío Lopilato (Coqui Argento). Florencia, tentada por la risa, le cuenta a Marcelo: “Estamos por grabar el spot, recordando personajes”. “Estamos intactos, eh”, acota él. “Bueno, no tan intactos...”, repara Peña. “Digo vocalmente”, se corrige Marcelo. “¡Tocados pero no hundidos!”, celebra Flor en referencia al juego de la batalla naval.

“Y sí, Coqui ya está...”, apunta de Bellis y señala a Lopilato, quien se defiende. “No me sale el ‘papuchooo’”, dice en referencia a uno de sus latiguillos más recordados. “A ver, decí ‘papuchooo’”, lo prueba Florencia. Darío lo hace y recibe la inmediata aprobación de quien representa a Dardo. “Te sale, ¡lo hiciste igual!”, exclamó Marcelo y Lopilato festeja con un gritito, como si lo hiciera Coqui. “A ver si me sale el ‘cafecito’ a mi”, dijo Florencia después, sobre una línea imborrable de Moni.

Para cerrar, la cámara apunta hacia Guillermo Francella, para que haga una de las típicas gracias de Pepe. Y se despacha con un insulto entre dientes, haciendo estallar a carcajadas a sus compañeros, y mira a cámara y se despide con un beso que le tira a los fieles seguidores del programa.

Cabe recordar que del elenco original solo estará ausente Erica Rivas, quien supo interpretar a María Elena Fuseneco durante los años de consagración de la sitcom. “Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, contó la actriz hace unas semanas en una entrevista.