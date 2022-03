Los antecedentes de los Oscar: la bronca entre Will Smith y Chris Rock tiene historia

Fue en ese marco que el conductor tuvo que lidiar con la polémica de los #OscarsSoWhite en la que, el matrimonio y demás actores, se quejaban por la ausencia de actores negros entre los nominados. "Jada se ha vuelto loca", dijo en aquel entonces el humorista. "Jada ha dicho que no vendrá a la gala. Protestando, (...) Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando los calzones Rihanna. ¡No fui invitado!", se burló Rock.

Lejos de detenerse y fiel a su ácido humor, apuntó después contra el actor. "Jada está loca porque su hombre Will no fue nominado por 'Concussion'. Lo entiendo. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West", sentenció.

WILL SMITH NEVER FORGOT: CHRIS ROCK vs WILL SMITH & JADA PINKETT SMITH 2016 & 2022 OSCARS SLAP

En ese entonces, Smith decidió no responder y mantener el perfil bajo. Sin embargo, Pinkett sí habló del tema y le puso paños fríos a la situación: “Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”.

En aquel momento el episodio llamó la atención de muchos ya que entre los tres había una relación de amistad. De hecho, antes de su primer cruce habían asistido a numerosos eventos y entregas de premios juntos. No está claro si la relación se fue desgastando con los años o si en el medio existió un conflicto puntual que desató el odio entre el matrimonio y el comediante.

De cualquier manera, el episodio protagonizado durante la última edición del galardón más famoso del mundo parece ser la gota que rebalsó el vaso. Al final de la ceremonia, Smith pidió perdón a todos por la situación y por lo vergonzoso del hecho. Sin embargo, evitó referirse a Rock en sus disculpas. Por su parte, el humorista parece no querer enredarse más en polémicas y, según recoge el informe de la policía de Los Ángeles, no va a presentar cargos contra Will Smith.

El discurso entre lágrimas de Will Smith tras pegar a Chris Rock en los Oscar

Por otra parte, La Academia de cine de Hollywood hizo referencia al controvertido incidente alegando que desde la institución "no se aprueba ningún tipo de violencia". Muchos sostienen, además, que al actor le esperan fuertes sanciones como retirarle el premio a mejor actor por su papel en "Rey Richard: una familia ganadora".