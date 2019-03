Los actores levantan la voz porque "ya casi no hay ficciones nacionales"

Los actores Gonzalo Heredia y María Eugenia Suárez coincidieron en manifestarse a favor de un fuerte apoyo a la industria televisiva y cinematográfica argentina y señalaron que el "talento argentino es más reconocido en el exterior que acá". Heredia y la "China" Suárez encarnan la historia de amor dentro de la superproducción de época "Argentina, tierra de amor y venganza", situada en nuestro país en la denominada "década infame" del 30 al 40, que se emite por El Trece. En diálogo con Télam, los actores de la telenovela que se ve de lunes a viernes en el horario central de El Tres de Rosario, hablaron sobre las necesidades de apostar por la ficción argentina.

—¿Qué lectura hacen de por qué ya no se hace tanta ficción de un tiempo a esta parte? ¿Independientemente de las plataformas, qué pasa del lado de adentro? Esto es un caso único, prácticamente.

Suárez: Además es muy raro. Hacer una novela de época es un presupuesto muy grande y la verdad que se la están jugando con todo. Ojalá que funcione, que sea el comienzo de algo nuevo. Obviamente hay muchas ofertas, que eso hace años no pasaba, pero es bueno porque te obliga a subir el nivel desde todas las áreas.

Heredia: Un colega actor que viene de trabajar en Brasil me contaba que existe una ley que si vienen una productora o una plataforma extranjera debe coproducir si o si con una productora local y contratar actores y equipo técnico brasileño. Eso habla bien de ellos como sociedad.

Suárez:Es cuidar la industria nacional.

Heredia: Habla de cuidar, de protegerla. Nosotros tenemos en la televisión argentina cómo modas. En un momento eran los reality shows y hasta yo participé en uno, de hecho. Eso atentaba contra la ficción nacional. Ahora está pasando con las novelas turcas, brasileñas o chinas. Voy a ser muy reiterativo, pero por eso recalco esto de hacer ficción nacional y redoblar la apuesta. No es fácil en este momento en donde la onda o la moda es comprar una lata y ponerla en el prime time, construir dos personajes en la vida real, jugar con eso y venderlo. Es muy difícil. No somos tantos los que trabajamos asiduamente y tenemos cierta continuidad en las ficciones, entonces también puede haber cierto hartazgo de ver siempre a las mismas figuras. En este caso hay actores españoles que nunca hicieron televisión argentina y creo que eso puede sumarle frescura al crearse al personaje. Hoy casi no hay producciones nacionales, casi no se apuesta a la ficción nacional, creo que es muy valioso que se redoble esa apuesta y se levante la vara.

Suárez:Es muy cara esta ficción, hacer una novela de época es muy grande y la verdad que se la están jugando con todo.Y ojala que funcione y ojala que sea el comienzo de algo nuevo.

—Pero los productores y programadores colombianos, españoles y mexicanos hablan maravillas de los actores argentinos.

Heredia: Pasa eso de que reconocen más al argentino afuera que adentro.

Suárez: Es que el argentino es así, la idiosincrasia argentina es así. Pasa en el fútbol y en todos los ámbitos, acá los matamos y te tenés que ir afuera.

—¿Viven con naturalidad la presión del rating, de que el productora sea de calidad y tenga buen rating, al haber un gran presupuesto invertido?

Suárez: Estamos todos muy tranquilos, muy enfocados y fascinados con lo que estamos haciendo. Creo que es general, es un clima que yo nunca viví. Todos están contentos, todos están con ganas de hacer lo mejor, nadie se queja. Es muy raro que eso pase en un proyecto donde uno viene a grabar muchas horas, lejos de su familia, con sus problemas personales que puedan tener. Estamos muy enfocados y confiados en lo que estamos haciendo que es de mucha calidad, después lo que pase es un resultado.

—¿Lo que pasa en el set les da un indicio de que va a funcionar?

Heredia: Sí, ¿sabés que sí? A mí me pasa con los técnicos, no se cuántas veces me ha pasado de que los técnicos estén entusiasmados con lo que está pasando y sugieran cosas a los personajes. Es una tira que to que ya genera expectativa por todo lo que se dijo con la gente que me he cruzado, las cosas que se han visto y porque es algo que está esperado, pero está esperado porque se vio algo y eso entusiasmó. Ojalá que a la gente le pase algo con el correr de los capítulos, puede ser que no pase, pero estamos muy contentos con el resultado, estamos muy satisfechos con lo que hay.