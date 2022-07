Los 15 años de "Noche Mágica de Gira" con el rock y el pop de los 80 y 90

Melodías en el corazón. “Siempre pongo la música que me gusta. Eso no lo negocio”, dijo Gustavo Lorenzati.

La música siempre estuvo dando vueltas y más vueltas en el aire de Gustavo Lorenzati. En las tardes de AM por La Ocho, en “La vereda de enfrente”, junto a Bigote Acosta; a la noche por FM en Radio Sí con “Giradiscos” y a la medianoche por televisión en Telefe con “Gira Mágica”. Y, claro, también con su guitarra eléctrica cada vez que le ponía el cuerpo a una banda de rock. En todos sus proyectos siempre hay una melodía que asoma y pide pista. Pero hay una pista que sigue siendo un punto de encuentro para los que aman aquellas canciones de los 80 y 90 que no tienen fecha de vencimiento. La fiesta de “Noche Mágica de Gira”, con la música de Edgardo Mancinelli, cumple 15 años y hoy se vuelve a celebrar en Metropolitano (Alto Rosario Shopping). “La música es un refugio”, le dice Lorenzati a La Capital. Y si es con esta música, el refugio es mucho más placentero.

—En realidad el programa de TV tiene 16. Pero, te cuento, en las vacaciones del primer ciclo me había ido a Córdoba después de muchos años que podía salir y me encuentro con un tipo de Rosario que me dice “qué pena que no hay lugares donde se pueda escuchar la música que bailábamos nosotros” y yo me quedé solo al lado del arroyito pensando en lo que me dijo. Al otro día le tiro la idea a una persona que me dio una mano en el proyecto y ahí fue que hicimos la primera fiesta en el Patio de la Madera.

—¿Y cómo te fue?

—En realidad, el éxito fue la razón del fracaso, porque fueron tanta gente que no estábamos preparados para eso. Creo que había como 3500 personas en ese momento, era una guasada. Nos quedamos sin bebidas a las 11 de la noche, fue un desastre.

—¿Por qué creés que fue tanta gente?

—Es que ahora se habla mucho del regreso de la música de los 80, pero 15 años atrás no. Y yo creo que agregué una pequeña cuota para que eso suceda, porque en ese momento no había ningún lugar donde poder escuchar esas canciones. Porque radios de música vintage hubo siempre, pero en mi caso yo nunca hice un programa diciendo que era música retro o vintage, yo solo ponía la música que me gusta.

—¿Es esa la música que más te gusta?

—No, si me apurás, te digo que la de los 80 no es la música que más me gusta, no sé si es la década que más me gusta musicalmente. Creo que en cuanto década de mayor proceso y progreso no hubo como en los 60 y 70, pero bueno, salió esto, hicimos dos fiestas en aquella oportunidad y ya para la segunda nos acomodamos distinto. Recuerdo que el año siguiente arrancamos con Metropolitano, que estaba recién inaugurado y tenía mejor estructura y no nos movimos más de ahí. O sea que se cumplen 15 años de Noche Mágica, de las cuales 14 son en Metropolitano.

—En las fiestas siempre hay una banda en vivo, ¿vas a tocar la guitarra este sábado?

—No, ya está formada la Banda Mágica con Gerardo Bautista. Y lo que yo hago es elegir el repertorio de rock nacional e internacional para cada fiesta, es la misma banda de siempre, pero cambia el setlist cada año. En la noche de este sábado va a estar invitado Marcos “Kito” Zanetti, que estuvo en “La Voz Argentina”. Va a haber música de Redondos, Enanitos, Soda y en la consola va a estar quien nos acompaña desde el segundo año que es Edgardo Mancinelli, toda una garantía, a quien siempre le pido toda la renovación posible.

lorendos.jpg Siempre con Mancinelli. En una sesión de fotos de La Capital, de 2010.

—¿De todos modos vos tenés tu espacio como VJ verdad?

—Claro, yo hago bien la onda boliche, de los 70, y él hace 80 y 90, pero yo hago intervenciones, aunque muy poco, no me gustan esas fiestas en que los animadores se la pasan gritando e interrumpiendo. Capaz que yo hago media hora con videos de los 70, como VJ, porque “Gira Mágica” se identifica con eso, voy bien a lo bolichero, Earth,Wind and Fire, Bee Gees, ese período; después hago otra tanda de lentos, y va con cuatro pantallas gigantes, dos leds, y siempre hay más producción. La gente lo disfruta, pensá que hay una franja que va de 40 a 70 años, pero también hay pibes de 20. De todos modos, tanto en las fiestas como en el programa, siempre pongo lo que me gusta, no negocio lo que no me gusta.

—Puede haber mil modas, pero la música que nos formó siempre está. ¿Te parece que esa música funciona como un rescate emotivo?

—La música cumple esa función. No sé si es de escapismo, pero sí de refugio. La música es eso, un refugio en cualquier situación que te encontrás, sea de euforia, de tristeza, de nostalgia, en compañía, siempre ponés un disco o prendés la radio. Es como que la música termina de armar la choza. Y si estás solo más todavía, ni hablar, cuando estás en cualquiera de esas situaciones, nunca nadie se queda en silencio total. Lo primero que hacés es poner música.