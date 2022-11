Lola y Dieguito Latorre lanzan "Vente", su primera colaboración musical

Sin embargo, Dieguito también lleva un tiempo apostando a la música y ya tiene varios temas publicados en la plataforma de Spotify bajo su nombre artístico de Jumpman. En su cuenta de Instagram en donde tiene más de 91 mil seguidores, el joven comparte todos sus trabajos musicales.

"Vente" es un tema de reguetón y en el videoclip, Lola despliega su talento en la danza con una increíble coreografía, acompañada por un grupo de bailarines.

Es sus historias de Instagram, la joven expresó: "No puedo estar más contenta del lanzamiento de 'Vente', un proyecto con mi hermano que lo teníamos guardado hace mil años. Estoy chocha, les está encantando la canción, así que no hay nada que me ponga más contenta". Agregó: "Siempre tuve miedo porque dije 'no sé si canto tan bien', pero la verdad es que hay que animarse".