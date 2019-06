Jorge "Locomotora" Castro es uno de los boxeadores más exitosos y más polémicos de la historia Argentina y estuvo la noche del sábado invitado al programa "Podemos hablar".

En la sección del programa "Punto de encuentro" recordó cuando venció a John David Jackson y se proclamó campeón del mundo.

"Me pegaba todo en la cara, me cagó a piñas mal, pero gané yo por knock out en el noveno round, antes de ese final el médico dijo que no podía seguir más porque estaba ensangrentado, pero Luis Espada le pidió al árbitro que me de 'el round del campeón'", rememoró sobre la anécdota recordada como "la mano de Dios".

Embed

"Salí a pelear el noveno, me pegó primero, me fui para atrás haciéndome el que caía y le tiré la piña para noquearlo, le quedaron los ojos dados vueltas, y le pegué de nuevo y cayó. Después fue un gancho más y a la tercera caída, terminó la pelea", relató.

"Al otro día cuando me veía me puse a llorar, estaba todo lastimado, era un no vidente de los ojos como los tenía hinchados", lamentó.