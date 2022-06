Locho sufrió un serio ataque de pánico en el desafío de El Hotel de los Famosos y debió ser asistido

"Me quiero ir a mi casa", dijo el participante luego del mal momento que vivió

El hecho ocurrió cuando Locho tenía casi consumada la difícil prueba que tuvieron que afrontar con Militta en “la H”. Pero fue en el tramo final cuando el participante se desplomó y comenzó a presentar problemas para respirar mientras Pampita y el Chino Leunis pedían ayuda al equipo médico.

"ME QUIERO IR A MI CASA": Locho se derrumbó en el "Todos contra todos"

“Estás bien, estás vivo, no pasa nada grave. Respirá profundo, acabás de ganar y no estás solo”, lo animó Militta, mientras que él respondió: “Muchas gracias. Estoy bien. Entro en pánico por muchas cosas. Por el estrés, por la angustia que estoy teniendo últimamente... Me quiero ir a mi casa ”.

En ese marco, tras recibir la ayuda de los médicos y sorber unos tragos de agua, logró sobreponerse. Sin embargo, se mostró muy afectado por la claustrofobia que le producía desplazarse a través del laberinto construido dentro de una rastrera.

Finalmente, el participante pudo reunir cuatro bolas que debía embocar en el objetivo, pero cuando llegó a la cina de la "H" a retirar la tarjeta, volvió a desplomarse, y a presentar problemas para respirar, mientras el Leunis volvía a pedir los servicios del médico.

La inesperada asistencia de Martín Salwe y la enfermera lograron que Locho recupere la compostura y pueda así bajar a saludar a Milita. Por el momento, el participante sigue en competencia y no se irá de El Hotel de los Famosos.