"Lo que no queremos ver va recortando la realidad"

"Orgullosamente he criado a una monstrua", dice la mamá de la primera niña trans que obtuvo su DNI. Esa afirmación, dicha con humor y amor, está a cargo de una de las personas que dan su testimonio en "El laberinto de las lunas", el documental que la directora Lucrecia Mastrángelo estrena hoy, a las 20.30, en Arteón (Sarmiento 778). La cineasta abordó el universo de personas travestis, la maternidad y las infancias trans, para hablar de la construcción de la identidad de género en un contexto social e institucional no siempre receptivo a las transformaciones. El filme resultó ganador de la convocatoria "Entre todos" de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Hoy se ofrecerán dos funciones, la primera de preestreno destinada a invitados, y otra a las 22 para público en general.

—¿Cómo surge la idea de este documental?

—Hace dos años en el Encuentro Nacional de Mujeres asistí a un taller de Transexualidades por curiosidad y quedé impactada cuando pide la palabra una mujer joven y se presenta diciendo "soy mamá de una niña trans" y al terminar su exposición todas las travestis que estaban allí la aplaudían y abrazaban. Después escuché relatos de tantísimas travestis que denunciaban falta de acceso a la salud, a la educación, y lo que es peor a una sobrevida de 35 años como máximo. Esto me llevo inmediatamente a pensar que era necesario mostrar esta realidad, que había que visibilizar a un colectivo de género que estaba cargado de prejuicios.

—¿Qué objetivos te planteaste?

—Mi recorrido en el cine documental siempre busca develar, quitar el velo de aquellas situaciones de la vida que la gente prefiere no mirar o decide abiertamente invisibilizarlas; todo lo que no se nombra no existe, por ende lo que no queremos ver empieza a recortar la realidad, y yo busco justamente cuestionar la mirada, humanizarla, desterrar los prejuicios, poner en jaque las "verdades a ciegas", la doble moral y en definitiva reivindicar los derechos humanos.

—¿Cómo fue el proceso de elegir a las personas que dan su testimonio?

—Las protagonistas son dos travestis que atraviesan la maternidad a través de la adopción. En el proceso de investigación y trabajo de campo hubo muchas entrevistas a diferentes travestis hasta que conocí a Karla y luego a Maira. Es difícil explicar por qué fueron elegidas, mi trabajo se basa en la construcción de un vínculo previo, de tantísimas charlas y momentos compartidos que van dando paso a la construcción del guión. Es un trabajo conjunto con ellas, son ellas las que van a elegir lo que hay que decir, lo que sienten expresar; es su propia voz que interpela al espectador, como me sentí yo interpelada cuando las conocí.

—¿Por qué la sexualidad continúa siendo un tema de debate?

—Porque todavía nos falta evolucionar mucho como sociedad, porque las leyes existen, como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, pero todavía la educación es binaria, la cultura es patriarcal y la sociedad sigue discriminando, rotulando y disciplinando los cuerpos y sobre todo los cuerpos de las mujeres. Afortunadamente el feminismo ya es una ola que nadie podrá parar, las jóvenes están abriendo un camino de liberación, pero aún nos falta mucho. Falta la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas, por ejemplo; falta que podamos hablar de infancias trans, necesitamos una sociedad más igualitaria.

—Algunas de las personas que dan su testimonio se autodefinen con el término trava que en ocasiones se usa en sentido discriminatorio. ¿La elección de esa palabra por parte de las personas que pertenecen a ese colectivo es una forma más de lucha, de reivindicación? ¿La clave puede estar en ese verso de Susy Shock que dice "reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que los otros sean lo normal"?

—Claro que sí. Ellas se definen como travas, que es justamente una palabra que la "heteronormatividad" pretende usar para descalificar, insultar y agraviar a quienes se perciben de un modo diferente a su genitalidad biológica, entonces ellas se apropian de esa palabra, se identifican con ella y de ese modo operan sobre el lenguaje y accionan sobre una verdadera batalla cultural.

—¿La ley de identidad de género, de matrimonio igualitario y el cupo laboral trans implementado por la Municipalidad de Rosario son parte de una respuesta a los reclamos?

—Son parte, pero no alcanzan. ¿Cuántos son los cupos laborales y cuántas las aspirantes? ¿Por qué tendrían que estar solicitando un cupo laboral y no acceder directamente a un trabajo como cualquiera de nosotros? Hay una frase que siempre decía Lohana Berkins : "El día que una travesti llegue a la universidad le va a cambiar la vida a esa travesti; pero el día que muchas travestis lleguen a la universidad le va a cambiar la vida a la gente", porque iremos a una médica travesti a que nos atienda, una maestra travesti que nos enseñe, una abogada. Mientras tanto seguiremos en este mundo heterosexual que ha dado sobradas muestras que ya ha fracasado.

—¿Qué opinás del lenguaje inclusivo? ¿Qué valoración se hace de esa iniciativa en los distintos colectivos? ¿Hay voces críticas?

—Creo que el lenguaje inclusivo es una necesidad de nombrar, de poner el acento, de saber que existen otres, que pueden no ser otras ni otros; que pueden no encajar en un molde prefabricado y que más tarde o más temprano vamos a terminar por fin usándolo. De todas maneras también creo que es un ejercicio, un proceso y un camino de deconstrucción que es largo y complejo.

— "Orgullosamente he criado a una monstrua", dice la mamá de la primera niña trans en obtener su DNI. También dice que la mirada no tiene que estar en la identidad, sino en la sociedad que se hace tantas preguntas sobre ese tema. ¿Cómo se resuelve ese conflicto entre el escrutinio de la sociedad sobre algo tan íntimo como la elección de la identidad, y entre la legislación que da contención institucional a los reclamos y una sociedad que continúa haciéndose tantas preguntas?

—El primer paso para empezar a resolver el conflicto es la educación, no sólo en las escuelas sino al interior de cada familia, con plena certeza de poder desterrar el patriarcado, los mandatos culturales. Enseñar a tener una mirada crítica, y sobre todo más igualitaria. Poder deconstruir los mensajes de los medios de comunicación hegemónicos, concientizarnos más sobre la violencia de género y todas sus consecuencias. Aspirar a una sociedad con verdaderos lazos solidarios, donde la ternura sea un valor político y no un edulcorante para disfrazar la realidad.