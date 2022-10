Lo que el esposo de Zaira Nara no pudo superar para salvar la pareja

Jakob Von Plessen no logró perdonar una infidelidad de la modelo con el polista Facundo Pieres, explicó la panelista de LAM Yanina Latorre

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron porque él no pudo superar una infidelidad de la madre de sus dos hijos.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen estuvieron juntos durante 8 años , y tuvieron dos hijos: Malaika y Viggo. Pero hace unos días la modelo anunció la separación a través de las redes sociales y a partir de allí los programas chimenteros comenzaron a hurgar para conocer el motivo que desencadenó la ruptura. Y Yanina Latorre explicó cuál fue la razón principal por la cual la conductora y el guía de safaris decidieron tomar caminos separados. "Durante una crisis de pareja, Zaira tuvo una breve relación paralela con el polista Facundo Pieres, y Jakob no pudo perdonarla", aseguró la panelista del programa LAM (El Trece).

"Duraron tres meses con Pieres. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina, pero viaja mucho. El deportista estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos" , detalló Latorre.

Y continuó: "El vínculo duró tres meses. Cuando se enteró el marido de Zaira aparece la crisis. Era todo raro, ella sin el anillo, la fotito. En un momento ellos se separan y ella sigue con el vínculo con el polista".

Yanina Latorre contó que Von Plessen se propuso reconquistar a Zaira ya que estaba "muy enamorado". "Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer con Jakob, quien hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo", sostuvo.

"Empezaron a estar juntos. Pero él es como Wanda con Icardi, no puede perdonarla. Lo intentó, pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", concluyó la panelista.