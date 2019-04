Lo nuevo de los consagrados

El Bafici, siglas del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, abrirá hoy y se extenderá hasta el 14 de abril en salas de 37 sedes porteñas. Más allá de la apertura con "Claudia", el filme de Sebastián de Caro, protagonizado por Dolores Fonzi, este Bafici tiene varias perlitas principalmente en la sección Trayectorias. Allí se podrán ver las nuevas películas de muchos directores consagrados. En este segmento se destacan lo último de Werner Herzog, con "Meeting Gorbachev"; el siempre sorprendente Paolo Sorrentino, con "Loro" y también el actor y realizador Kenneth Branagh, que presentará "All is True". Además se podrá ver la perlita de Lars Von Trier, que exhibirá "The House That Jack Built" y también de Peter Jackson, con "They Shall Not Grow Old".