Lo mejor del 2017, según el American Film Institute

El American Film Institute anunció sus elegidos como mejores filmes de 2017, una lista que encabeza "The Big Sick" (se estrena el 25 de enero en Argentina con el título "Un amor inseparable"), de Michael Showalter, coescrita y protagonizada por el comediante paquistaní Kumail Nanjiani. El listado del AFI continua con "Llámame por su nombre", del italiano Luca Guadagnino; "Dunkerque", de Christopher Nolan; "The Florida Project", de Sean Baker; "¡Huye!", de Jordan Peele y "Lady Bird", de Greta Gerwig. También son de la partida "The Post: Los oscuros secretos del Pentágono", de Steven Spielberg; "La forma del agua", de Guillermo del Toro; "Tres avisos por un crimen", de Martin McDonagh y "Mujer maravilla", de Patty Jenkins.