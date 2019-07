Lo Lumvrise vuelve a escena con su formación original. El grupo rosarino festeja sus 20 años haciendo humor y en esta ocasión Hernán Cigno, Pachi Fontaba y Pelu Taborda tendrán como invitado especial a Andrés Rovetto, uno de los integrantes históricos. El show incluirá los mejores personajes de estas dos décadas, como el hombre Salchicha, Adivinosky, los policías, Lola y Lenny y Pascual, entre otros. Con la participación del periodista Juan Junco como invitado especial, la propuesta se podrá ver hoy, a las 21.30, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

Rovetto está radicado actualmente en Buenos Aires. Formó parte del grupo durante casi 15 años y después decidió explorar otras posibilidades laborales. Con ese objetivo partió a Barcelona donde presentó su unipersonal “Me gusta todo”, luego regresó para participar de la obra “Los 39 escalones” en una gira por Punta del Este y “La madre que los parió” y “Salvaje” en Buenos Aires, además de haber formado parte del elenco de Stravaganza. “Con Lo Lumvrise siempre hacemos sketches y quería investigar la actuación desde un lado más de la comedia y el texto, pero siempre es una alegría seguir en contacto con los chicos y también seguir mi camino”, afirmó Rovetto.

Según el actor, su partida le permitió diversificar sus actividades. Además de formarse en el ámbito de la práctica de las llamadas constelaciones familiares, comenzó a escribir para teatro. “Estoy escribiendo y eso fue sorpresivo porque cuando me fui del grupo me llegaron propuestas para escribir obras de teatro. A partir de que me fui hubo muchas cosas que no tenía en mente y que empezaron a aparecer en base a lo que uno va recorriendo”, explicó.

En ese sentido, aseguró que el balance de su partida es positivo, pero aclaró: “Hay algo muy lindo que tiene que ver con encontrarme con los chicos. Hay una frase que dice mi maestra y es que con raíces hay alas para volar. Creo que tiene que ver con lo que me pasa con el grupo, con el que hay algo todavía muy vivo y del corazón, y por eso este llamado es muy bueno”.

Rovetto dijo que “el humor es un servicio” que cada día tiene más demanda. “Siempre fue necesario, pero o empecé a registrar lo que pasaba a la salida del teatro cuando alguien dice que se puede reír después de muchos años. Hacer reír tiene eso del servicio muy cercano y muy a flor de piel”, completó.