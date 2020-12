Lloran los fans: tres series de culto se van de Netflix el primero de enero

https://twitter.com/NetflixLAT/status/1341790676107857922 Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 23, 2020

Esta cuestión fue una sorpresa para los seguidores de las series y no tardaron en estallar las respuestas escritas, memes y gifs para graficar sus sentimientos, principalmente porque hay quienes aún no las terminaron de ver ya que son extensas, y otros son tan fanáticos que no quieren que se eliminen.

"Nos instalamos a ver Friends todo el fin de semana", expresó un usuario, mientras otro exclamó: "¡¿Cómo termino 6 temporadas en menos de dos semanas?!".

https://twitter.com/pilar41149365/status/1341793192887398402 COMO TERMINO 6 TEMPORADAS EN MENOS DE DOS SEMANAS pic.twitter.com/1JSuxqiA9r — (@pilar41149365) December 23, 2020

No es la primera vez que algunos títulos son removidos, es que tal como lo aclara la plataforma para ver series y películas en streaming, la baja se lleva a cabo por cuestiones de licencia, las cuales se obtienen por un período de tiempo y pueden o no renovarlas. Esto último puede depender de la misma empresa de entretenimiento o de los creadores de las piezas audiovisuales.

Además, desde Netflix aclararon que de acercarse el momento en el que uno de los permisos venza, tienen 3 puntos a considerar que son si "todavía están disponibles los derechos del título", "cuán popular es y cuánto cuesta" y "factores de temporada y de región". Una vez analizados dichos asuntos, se decidirá sobre el futuro de cada película o serie.

De todas maneras, que estas icónicas series sean eliminadas de la aplicación no significa que no puedan verse más en ningún lado, porque cada una de ellas es una producción de Warner Bros, la cual estaría llevando muchos de sus títulos a la plataforma HBO Max, incluidas Friends, El príncipe de rap y Gossip Girl.