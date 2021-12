Lloran los fanáticos: "Grey's Anatomy" y "Modern Family" se van de Netflix

Se desconocen los motivos por los cuales las series dejarán de estar en Netflix: las principales sospechas apuntan a que las series son producidas por ABC, que pertenece a la gran cadena de Disney, por lo que sería natural que estos títulos migren a otra plataforma.

Lo cierto es que los fanáticos inundaros las redes sociales, en particular Twitter, con lamentos por esta decisión. Lo mismo ocurrió en otros años cuando, por ejemplo, retiraron "Friends" o "How I met your mother" del catálogo de Netflix, la plataforma de streaming más popular.