Llega "You", un thriller inquietante sobre un psicópata obsesionado

"¿Qué harías por amor?" Esta es la pregunta que lanza "You", el thriller psicológico sobre un joven librero neoyorquino que se enamora de una clienta y rápidamente desarrolla una obsesión que lo lleva a espiarla, acosarla y engañarla para que inicie una relación con ella, que se estrena hoy en la plataforma de Netflix.

La primera temporada de la serie cuenta con 10 episodios, está basada en una novela de Caroline Kepnes y fue desarrollada por Greg Berlanti, creador de varias series de éxito entre el público adolescente como "Riverdale", "Flash", "Arrow" y "Supergirl", entre otras.

Penn Badgley ("Gossip Girl") es Joe Goldberg, que se enamora a primera vista de Beck (Elizabeth Lail), una aspirante a escritora. Y lo que al principio parece solo un flechazo, de repente se transforma en una insana obsesión cuando este comienza a recopilar información (los detalles más íntimos de su vida) por las redes sociales. De esta manera el joven actúa de forma estratégica para así librarse de cualquier obstáculo que le impida conseguir su objetivo: Beck, la chica de sus sueños.

Lo que la trama rápidamente pondrá en juego es que Joe tiene graves problemas psicológicos, se obsesiona con Beck de manera enfermiza y comienza a seguirla, se mete en su departamento cuando la joven no está, monitorea sus redes sociales e incluso golpea y encierra a su novio en el sótano de la librería. Pero Beck dejará entrar a Joe a su vida, ignorando la clase de persona que es y lo que es capaz de hacer para estar con ella.

"Muchos actores dicen: ‘No juzgues al personaje, ¡podés enamorarte de él!', pero yo no soy así. A mí no me gusta Joe, pero soy afortunado de tener la confianza de la mujeres que trabajan conmigo en la serie, en quienes escriben y dirigen los capítulos, porque sentía un desapego de este personaje producto de mi rechazo hacia él. En ese sentido, estoy interesado en cómo todos contribuimos en este proyecto en cuanto a la forma en la que queremos que se reciba", declaró el actor respecto a cómo el thriller aborda un tópico tan complejo en la era del #MeToo.", reveló el protagonista Penn Badgley, quien alcanzó la fama gracias a la exitosa serie "Gossip Girl".

"Es un thriller romántico que se centra en una relación entre dos personas que se lleva demasiado lejos. En las increíblemente talentosas manos de Greg y Sera, sabemos que este proyecto será especial", aseguró Liz Gateley, antigua Jefa de Programación de Lifetime.

You también cuenta con las actuaciones de Luca Padovan, Zach Cherry y Shay Mitchell.

La cadena Lifetime produjo la serie, que ya se ha emitido en Estados Unidos, y anunció mes y medio antes del estreno su renovación por una segunda temporada. Sin embargo, finalmente renunció al proyecto, cediendo los derechos a Netflix. La plataforma de ‘streaming', además, de la distribución en todo el mundo de esta primera temporada, está ya inmersa en la producción de los nuevos capítulos.