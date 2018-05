Llega Peteco Carabajal con Riendas Libres

Peteco Carabajal llega a Rosario para presentar "El amor como bandera" primer trabajo discográfico de su nueva formación Riendas Libres esta noche a partir de las 21.30, en el Galpón de la Música (Sargento Cabral y el río).

La actuación de Peteco conjugará el formato del teatro y la peña, en donde se sumarán la solista Marisol Martínez y al grupo Ñaupa Cunan, para abrir la noche.

"Contento de estar aquí, donde tenemos tantos amigos. Vine con Los Carabajal, con MPA, con Santiagueños, y desde que soy solista siempre tengo una muy buena recepción en esta ciudad y desde allí nunca ha decaído", dijo Peteco sobre su especial relación con Rosario.

"Traemos el nuevo repertorio, el de este disco, y después empezamos a recorrer los temas más conocidos, para lograr una comunicación más directa", añadió sobre el recital de esta noche, donde no faltarán las clásicas chacareras y el ritual de los bailarines.

Riendas Libres es un trío que integra junto a su hijo Homero (guitarra y voz) y a Martina Ulrich (batería y voz), es decir una formación con intensos lazos de familia.

"No es arrancar de nuevo, es renovar el estado de ánimo, las ganas, pero una de las cosas importantes es poder estar los tres como un nuevo grupo pero no tener que empezar desde abajo" asegura el músico sobre esta nueva experiencia.

Es que el santiagueño tomó la decisión de dejar su carrera solista para armar un grupo y un proyecto colectivo, más allá del peso artístico de su nombre. Para mí es una decisión importante, ya venía medio gastado con la idea de ser solista y ya había dado todo lo que tenía que dar, me pesaba, y además tampoco ha sido parte de mi naturaleza la cosa solista. Me parece mucho mejor el trabajo en grupo, es más amplio, me siento más acompañado", aseguró.

"El amor como bandera" es un disco de 14 temas nuevos, muchos compuestos junto a su hijo Homero durante un año en el que convivieron. "El disco tiene frescura y consigue cosas porque suena natural, a veces con guitarras y bombo, y en otras se hace mas eléctrico. Sentimos que nos representa esta idea del amor como bandera", dijo.