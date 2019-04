El fenómeno de "Sex and the City" regresa recargado. "Is There Still Sex in the City?", en español "¿Todavía hay sexo en la ciudad?" es el título del nuevo libro de Candace Bushnell, que también será llevado a la televisión.

Los derechos del libro de la autora que inspiró la célebre "Sex and the City", que saldrá publicado el 6 de agosto, fueron comprados por Paramount Television y Anonymous Content para convertirla en una serie.

Esta vez, la historia explorará el amor y las citas a partir de los 50 años, desde el matrimonio y los hijos al divorcio y la pérdida, mientras aborda las presiones que las mujeres soportan por mantener su juventud y lograrlo todo. Bushnell, que acaba de cumplir 60, escribirá el piloto y ejercerá como productora ejecutiva del proyecto.

"No solía ser así. Antes, los 50 y algo significaban el comienzo de la jubilación: trabajar menos, pasar más tiempo en tus hobbies, con los amigos que, como tú, se deslizaban hacia un estilo de vida más ocioso", explicó Bushnell en un comunicado. "En resumen, las personas en edad de jubilación no tenían que hacer nada más que envejecer y engordar un poco. No se esperaba de ellos que hicieran ejercicio, emprendieran nuevos negocios, se mudaran a otro estado, tuvieran sexo casual con desconocidos y comenzaran su vida de nuevo. Pero esto es exactamente lo que son hoy las vidas de muchas mujeres de 50 y 60 años y estoy emocionada por reflejar lo rica y compleja que es su realidad en el papel y ahora en la pantalla", añadió.

El primer libro de Bushnell, "Sex and the City", fue publicado en 1996 e inspiró la serie emitida entre 1998 y 2004 que contaba las andanzas amorosas de Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes y Chalotte York y que lograron cautivar a toda una generación femenina.