Llega el mejor jazz de Italia con un recital de solo piano

Giovanni Guidi es una de las nuevas figuras del jazz italiano. El pianista viene de hacer una larga gira formando parte del quinteto del legendario trompetista italiano Enrico Rava y este fin de semana se presentará en Buenos Aires junto al trompetista norteamericano Dave Douglas, figura ineludible de la vanguardia jazzística neoyorquina. Antes de ese concierto porteño, Guidi recalará en Rosario para presentarse en un recital de solo piano hoy a las 21.30 en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).





Guidi es un creador de climas excepcional, melodista refinado y original. "No me animaría a afirmar que esos climas establezcan absolutamente mi sello personal, pero seguramente es uno de los elementos distintivos de mi música", señaló el músico a Escenario. El pianista de Umbría tiene numerosas grabaciones con Enrico Rava, Matthew Herbert, Gianluca Petrella, Louis Sclavis, Gerald Cleaver, Daniele Di Bonaventura, Luca Aquino y Michael Michele Rabbia. Como líder, su discografía comprende "The House Behind This One" (Camjazz, 2008), "The Unknown Rebel Band" (Camjazz, 2009), "We Don't Live Here Anymore" (2011), "City of Broken Dream" (ECM, 2013), "This Is the Day" (2015), "Giovanni Guidi Rebel Band" (Casa del Jazz, 2016) e "Ida Lupino" (ECM, 2017).

EM_DASHA Rosario venís con un recital de solo piano, ¿qué repertorio vas a tocar?

—Cuando se trata de un concierto de solo piano, nunca planteo un repertorio apriori. De verdad: no lo sé. Por supuesto tocaré composiciones mías e improvisaré sobre canciones que me acompañan siempre. Pero todo se define en el momento, en el espacio y con el público.

EM_DASH¿Qué ventajas y qué desventajas tiene un concierto de solo piano respecto a un formato de trío o cuarteto?

—No creo que se pueda hablar de ventajas y desventajas... Lo único que puedo decir es que son experiencias incomparables.

—Nunca hiciste un disco de solo piano, ¿por qué?

—Si bien creo que en este formato de solo piano tengo algo "importante" para decir, aún no creo que pueda decir en un disco algo nuevo respecto de los discos de los grandes pianistas.

—Los últimos CDs los grabaste en ECM, ¿qué tiene de particular la prestigiosa casa alemana?

—Cuando comencé a tocar jazz mi sueño era grabar con ECM... Podrás imaginarte qué felicidad la mia cuando me propusieron grabar para ese sello.

—En Argentina sabemos poco del jazz italiano, sólo que hay un muy buen jazz y de qué existen grandes músicos más allá de Enrico Rava. ¿Qué podés decirnos al respecto?

—Les puedo decir algo que ustedes ya saben: que Enrico Rava era el jazzista italiano más importante, lo era cuando vivía en Buenos Aires hace 40 años y lo sigue siendo ahora, casi 40 años después. Hay otros tremendos músicos, pero como voy a tocar en Argentina prefiero evocarlo solo a él.

—¿Qué tiene hoy de distintivo el jazz italiano?

—La verdad es que no creo que tenga características particulares... ¿Un cierto énfasis en la melodía? No creo... ¡Es sólo un jazz tocado por músicos que nacieron en Italia!