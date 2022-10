Lizy Tagliani y su emotiva propuesta a Mirtha Legrand: "Sería un gran honor"

Tras la primicia, Lizy hizo un repaso de sus inicios en los medios y del camino que la llevó a ser quién es hoy. "Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida, Yanina también, no sé si se acuerda, y mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizy que soy", le confesó la actriz a la Chiqui. Explicó que en sus inicios trabajaba como peluquera de Jorge Ibáñez, y en esos momentos en los que era aún desconocida, la mesa de Mirtha fue un espacio de inclusión.

Bienvenida #LizyTagliani a la #Mesaza, que lindo tenerte en ésta gran noche! — La Mesaza (@lamesazaarg) October 23, 2022

Lizy reveló que, hablando con su pareja, expresó un gran deseo: "El gran nexo entre ese gran amigo que fue Jorge y yo ha sido Mirtha, ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento".

La Chiqui rápidamente preguntó: "¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?", a lo que la invitada respondió: "No, no, es para que lo pienses, no lo quería hacer en vivo para no sorprenderte, pero ha sido un momento muy importante".

Mirtha muy alegre le contestó: "Me sorprende bien, me sorprende lindo. Ay, yo encantada, yo encantada. La madrina, pero que nunca me digan tu madrina". El momento provocó los aplausos de todo el estudio que se emocionó con esta increíble propuesta.

#LizyTagliani me emocionó al pedirme en la #Mesaza que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor! — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) October 23, 2022