Lizy Tagliani presentó a su novio en el programa de Susana

Lizy Tagliani anoche sorprendió al presentar a su novio en el living del programa de Susana Giménez. La humorista, miembro del equipo estable de la diva de los teléfonos, participó de una divertida entrevista junto a Leo Alturria, de 31 años, con quien está en pareja.

Cordobés, encargado de un edificio y fanático del rugby, el joven se mostró distendido y alegre en la charla con Susana. Contaron cómo se conocieron, cómo se llevan y también revelaron los miedos que sintieron antes de cumplir las necesarias presentaciones a las familias.

Tenía miedo de lo que podían pensar sus amigos y su familia al conocerme. Decía: '¿Qué van a pensar cuando me vean llegar, con un metro ochenta y todo lo que tengo?"

“Es una historia larga, lo vi primero en un programa de parejas de Nico Occhiato y ahí me gustó. Después volví a verlo en 'Un minuto para ganar'. Y un día entro al estudio de mi programa, donde estaban varios participantes ensayando, y lo veo y digo: ‘Ese es el chico de la televisión’”, contó risueña Lizy.

Y añadió: “Ahí le hice una radiografía completa. Cuando se presentó a participar de El precio justo primero se hizo el cancherito. A mí me encantó pero no podía decir nada, yo me muestro siempre alzada con todos los participantes. Le pedí a uno de los productores que me consiga los datos de él y después, cuando estaba en mi auto, le mandé un mensaje”.

lizy001.png

“Yo estaba tranquilo por tomar un café hasta que me dijeron: ‘Pasame tu Instagram porque por ahí te contactamos por algo más’. El día que participé ni bien me subí al colectivo me llegó un mensaje de Lizy donde me agradecía por la buena onda. Yo acababa de salir del programa y le contesté: ‘Ojalá que nos volvamos a cruzar’. Y ella me puso que le encantaría”, dijo Leo.

“Ese mismo día me dijo de juntarnos a ver el partido de México y Argentina y me encantó. Esa noche nos dimos el primer beso... Vimos el partido de a pedacitos”, contó pícara Lizy, quien contó que, después de salir un tiempo, decidió romper la relación con Leo “por miedo a enamorarse”.

“Le mandé un mensaje diciéndole que prefería que todo quede así porque no quería sufrir”. Pero Leo contó que ese día justo había sacado entradas para invitarla al cine; una salida que quedó trunca. “Nunca me había invitado un hombre al cine”, reveló la actriz y animadora.

Pero después se arrepintió y volvieron a verse y el fuego se encendió una vez más. Lizy hasta se animó a verlo jugar al rugby. “Cuando me dijo que lo vaya a ver me sentía rara. Tenía miedo de lo que podían pensar sus amigos y su familia al conocerme. Decía: ‘¿Qué van a pensar cuando me vean llegar, con un metro ochenta y todo lo que tengo? Cuando vayan al vestuario lo van a cargar’, se sinceró Lizy .

Y agregó: “Pero nada que ver. Su hermana me mandó un mensaje, su familia está contenta, sus amigos también; eso habla de una evolución”, dijo Lizy.

Consultada sobre cómo imagina el futuro de la pareja, Lizy dijo: “No es una relación libre, yo quiero ser su novia”. Y siguió: “Yo sentí una atracción que no me había pasado”. “Estaba sola pero tenía ganas de enamorarme”, confesó, y contó que cuando en su último cumpleaños no se animó a presentarlo oficialmente. “Nadie sabía nada, yo le presentaba chicas porque no quería que nadie se enterara”.