Lizy Tagliani mantuvo un fuerte cruce en Twitter tras expresar su deseo de querer tener un hijo

"Durante mucho tiempo crecí libre por todo lo que me pasó en la vida y hay cosas que no me permitía por ser travesti porque no iba a encajar en algunas. Vos naciste para ser travesti y divertida, pero no naciste para ser mamá y tu misión es otra. Y la verdad es que descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí. Quiero ser mamá, de hecho estoy averiguando y puede ser la adopción que es muy difícil o puede ser de otra manera que es muy caro” , dijo la conductora a corazón abierto en el programa que emite Telefe.

Y Tagliani profundizó emocionada: “No sé cómo pero es algo que nunca me había permitido y que ahora tengo muchísimas ganas. Ojalá lo pueda hacer. La vida ha sido muy generosa conmigo y creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano que, aunque no lo vaya a parir yo, mi corazón va a parirlo. Quiero decirle 'mirá, en ese árbol de PH está la foto de cuando te desee'. Decime 'mamá', llamame 'papá', 'Luis', 'Lizy', pero todo lo que la vida me dio, te lo quiero dejar a vos”.

Las redes sociales enseguida se hicieron eco de esto y Lizy Tagliani cosechó un aluvión de demostraciones de afecto y respaldo, pero también recibió un mensaje cruel que la desconcertó y desató su furia.

Embed Lizy Tagliani reveló su sueño de ser madre: "Es una necesidad imperiosa y ya estoy averiguando cómo lograrlo" #PodemosHablar pic.twitter.com/u0lRzdpPvA — telefe (@telefe) July 24, 2022

"No puede ser algo que no es. Madres son las mujeres, no los hombres, en ese caso es padre. Nefasto es querer ser algo que no es. ¿O a su edad se hace revisar los ovarios o la próstata?", escribió un usuario en Twitter.

Tagliani, mostrando su indignación y enojo por el contenido del mensaje, no resistió y le contestó con dureza: "La próstata. ¿Cómo me voy a revisar los ovarios? No nací con genitales femeninos, ¿no viste una vagina nunca, vos? Nací con lo que tenía que nacer y los tengo bien puestos. Quizá no los use como vos querés pero me pego unos orgasmos adiestrando nabos. Gracias, fuiste mi dominguero".