Liza Minelli, en el ojo de la tormenta

“No he dado mi aprobación ni he participado de ningún modo en la película sobre Judy Garland. Cualquier noticia al respecto que diga lo contrario es pura ficción”. Por estas palabras, escritas en Facebook por Liza Minelli, la protagonista de “Cabaret” e hija de Judy Garland, todos entendieron que Liza no estaba muy de acuerdo con la película de Rupert Goold. Liza también declaró que “no aprueba ni sanciona la película” y que esperaba que Hollywood (es una producción de BBC y FOX) no haga “lo que siempre hace”, añadió.

Liza aparece en el filme, interpretada por Gemma-Leah Devereux, como una talentosa jovencita que está triunfando en el mundo del espectáculo, mientas su madre no tiene dinero para pagarse un buen hotel. “Judy” transcurre en 1968, cuando Liza tenía 22 años y ya era una estrella. Por su debut en el teatro con “Best Foot Forward”, en 1963, ganó el premio Theatre World Award y al año siguiente acompañó a su madre en su espectáculo en Londres. Con la obra “Flora the Red Menace” logró el Tony. Solo tenía 19 años y todavía no había legado la película que la convertiría en un ícono y famosa: “Cabaret”.

Según Goold, había planeado que el personaje de Liza apareciera más en la película de su madre, pero consideró que era mejor que el personaje de Garland fuese separado de toda su familia y sufriera la soledad que vive finalmente en Londres, una mujer abandonada por todos que se va derrumbando poco a poco.