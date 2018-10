Litto Nebbia, postales de tierra colorada

Quien vaya con una expectativa tradicional, aquí pierde", advierte Litto Nebbia, como queriendo decir "quien avisa no es traidor". El músico rosarino creador de "La balsa" y padre del rock vernáculo se reunió con Los Núñez (Juan Ramón, bandoneón, y Marcos en guitarra) y el percusionista Cacho Bernal y bajo el nombre Amigos del Litoral grabaron un disco, salieron a mostrarlo en vivo y el viernes próximo lo presentarán con un recital en la Plataforma Lavardén.

El álbum sorprende y al mismo tiempo seduce. Los paisajes contrapuestos de sus músicos —el urbano de Nebbia y el litoral de tierra colorada del resto— permiten pinceladas originales y frescas de una sonoridad que si bien encierran los aromas y sabores del Litoral escapan de todo marco de tradición. Tal cual avisa el propio Nebbia.

"Esta agrupación tiene otra química; no es que propiamente dicho seamos un grupo de chamamé", dice el rosarino respecto a su unión con los tres músicos de Misiones. Cacho Bernal participa además de Magma, grupo pionero en la fusión entre el rock y el folclore, al tiempo que comparte un proyecto con su hijo Mauricio, Matereré, que combina música del litoral con instrumentos como la marimba.

"Me interesó tener una experiencia con ellos, partiendo de la base que son grandes instrumentistas. Nos juntamos , improvisamos un poco y nos gustó. La propuesta fue armar un repertorio que conjugue de alguna manera esto que se vive por el Litoral . Esta confluencia de la mixtura entre Argentina, Brasil y Pararaguay. Es decir, las orillas. Así es que tocamos desde algunos clásicos de Isaac Abitbol o Ramón Ayala, mezclado con temas nuestros. Y sobre esto, además improvisamos", explica Litto a Escenario.

El álbum incluye clásicos como "Posadeña linda", "La calandria" y "Puerto Tirol"; temas de Nebbia, compuestos para la ocasión ("Ahí vienen los Núñez", "Chamamé de los tres" y "Orillas del alma"); una versión notable de la zamba de Hilda Herrera y Margarita "El fiero". Además, la exploración del territorio litoraleño se expande hasta Paraguay con "Recuerdos de Ypacaraí" y hasta Brasil con "Travesia" de Milton Nascimento y "Eu sei que vou te amar" de Antonio Carlos Jobim. Paraguay, Brasil y Corrientes, nuevamente, las tres fronteras de la historia. Precisamente "3 fronteras" es el nombre del último álbum de Los Núñez, lanzada el año pasado y nominada a los premios Gardel, que ha tenido muy buena repercusión.

Litto cuenta que el proyecto fue madurando desde aquel primer encuentro en el festival de Puerto Tirol en enero del año pasado. "Conozco de música en general, pero mi inquietud cuando me meto con algún género en particular como lo hago con el tango o la bossa nova, es respetar su climática sin perder mi toque personal", dice. La versión que hace Nebbia junto a los misioneros de "El fiero" es exactamente eso: un contrapunto entre su particular estilo y el acervo de la zamba.

"Adoro esa zamba de la gran pianista Hilda Herrera y el texto de Margarita Durán. Sin que pierda su esencia, me gusta cantarla así, tan libremente, dentro de mi onda. En el recital se va a escuchar también una versión del clásico de Cuchi Leguizamón «Zamba del Laurel», que estará en el volumen 2 que estamos ahora grabando, y pasa lo mismo, creo. Me parece que esa es la clave de esta unión", explica. Al proyecto del álbum, grabado en 2017 en los estudios porteños del sello Melopea, se sumó el dibujante y humorista Miguel Rep, quien realizó ilustraciones y además el disco tuvo la producción de Walter Bordón.

La buena vibra. "Es muy bueno tocar con ellos, especialmente en vivo, porque siempre pasan cosas distintas. Uno se prende a la improvisación del otro", añade Nebbia en relación al encuentro con Los Núñez y Bernal.

Nebbia, hiperactivo —viene de haber rescatado los seis álbumes originales de Los Gatos, con su edición en vinilo y CDs— señala que se encuentra tocando con distintos proyectos. "Me encanta llevar esta vida con música diversa que va apareciendo cada semana según el concierto que me toque. A veces toco con el power Trío del Sur, junto a dos jóvenes de General Roca, Gustavo Giannini en bajo y Julián Cabazza en batería". Con este trío Litto grabó dos álbumes, editados por esa criatura ya mítica creada por el rosarino y llamada Melopea, que el año próximo cumplirá treinta años de vida.

"Otras veces toco a dúo con el tucumano Leopoldo Deza, gran compositor, tecladista y flautista —continúa—. Acabamos de sacar un álbum con él, «Canciones de Tucumán a Rosario». Descargo la onda más eléctrica, donde toco piano y órgano Hammond, cuando nos juntamos con Pez. Paralelamente con esto, sigo haciendo actuaciones a veces en lugares pequeñitos, desarrollando mi composición de todas las épocas...". Imparable.

"Esta será nuestra primera vez en Rosario con Amigos del Litoral", dice Nebbia. "Estoy seguro que le gustará a la gente; no sólo a mis seguidores habituales sino a gente abierta que le gusta disfrutar de distintas expresiones en el arte. Las primeras veces que tocamos fue presentándonos en los masivos Festivales de Puerto Tirol en Chaco y luego en el legendario Festival del Chamamé de Corrientes. Por suerte la gente respondió con mucho cariño y respeto; comprendió la propuesta", añade y finalmente aclara: "Quien vaya con una expectativa tradicional, aquí pierde".

—Sorprende la inclusión de "Eu sei que vou te amar"... ¿Por qué fue incluida, igual que "Travesia"?

—Porque esa es un poco la idea. Hacer sonar dentro de nuestro estilo, un tema de Milton Nascimento, otro de Ramón Ayala y otro de nuestra autoría dentro de un marco estilístico que surge de las posibilidades de este cuarteto.