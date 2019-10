Listorti se enojó fuerte con el novio de Cinthia Fernández

José María Listorti aseguró que el novio de Cinthia Fernandez es "muy cagón", luego de un cruce que mantuvieron desde distintos programas. "Le pegás al productor que no te tiene que puntuar", aseguró, en referencia a la participación de Martín Baclini en el "Bailando 2019".

El empresario rosarino había estado junto a Cinthia Fernández en el programa "LAM", conducido por Ángel de Brito, y aseguró que cuando visitó el piso de "Hay que ver" el Productor Enmascarado le hizo "una guachada".

"Treinta segundos antes de salir el productor me dijo: «Mirá que un jurado habló muy mal de vos»", sostuvo Baclini, y aseveró: "Lo hacen porque soy un pajarito y no me voy a ir del programa".

"Me hicieron una guachada", insistió, y remarcó que los conductores "Listorti y Denise (Dumas) son excelentes, fue el Enmascarado".

Pero José María Listorti no se quedó callado desde la pantalla de "Hay que ver". "Muy cagón, Baclini, muy cagón de tu parte. Porque quien dijo las peores cosas de vos fue el señor que estaba conduciendo enfrente tuyo. Ángel de Brito dijo cosas terribles, pero le pegás a este productor porque no te va a puntuar", aseveró.

"Muy cagón, a Polino no le contestaste", arremetió, para concluir: "Me da bronca. No se la agarran con el que se la tienen que agarrar".