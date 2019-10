Lionel Messi, la estrella del Cirque du Soleil

Cirque du Soleil y PopArt Music estrenaron en Barcelona "Messi10", el espectáculo inspirado en Leo Messi, ícono mundial del fútbol. El show, escrito y dirigido por el coreógrafo Mukhtar O.S. Mukhtar, se presentará en el Parc del Fórum de Barcelona los próximos meses y llegará a Buenos Aires para presentar en la Costanera Sur, desde el 11 de junio al 5 de julio de 2020.

El evento contó con la presencia de Leo Messi, miembros de su familia y amigos, que junto a otras celebridades nacionales e internacionales del espectáculo, la cultura, el deporte, el cine, la televisión y la política disfrutaron de este esperado estreno mundial.

Desde Argentina viajaron especialmente Marcelo Tinelli, Andy Kusnetzoff, Pamela David y Daniel Vila, Sofía "Jujuy" Jimenez, Matías Martín y Natalia Graziano, Jorge Drexler, Nati Jota, Agustina Casanova, Louta, Nathi Peluso y Lizardo. También estuvieron presentes Ricardo Montaner, Carlos Vives, Nicky Jam, Wisin, Residente y el elenco de "La casa de papel", entre otros invitados.

"Lo que hace un par de años nos parecía una locura, hoy se ha hecho realidad. Estamos orgullosos de este nuevo espectáculo que hemos creado junto a Cirque du Soleil y Leo Messi. El público quedó deslumbrado con este maravilloso show que traduce en lenguaje circense el talento y la pasión inigualables que Leo nos regala en cada partido", comentó Sergio Lavié, cofundador de PopArt Music.

Esta nueva súper producción es la primera incursión de Cirque du Soleil en el mundo del deporte. El espectáculo celebra el legado de Leo Messi, destacando la riqueza de los valores universales del deporte a través de la figura de un futbolista único.

"Desde que me vinieron a ver por primera vez me pareció increíble y a la vez una locura que Cirque du Soleil creara un espectáculo basado en mi pasión por el fútbol. Cirque du Soleil es un clásico de mi familia, disfrutamos mucho de sus espectáculos", expresó Messi. "El show me encantó y me emocionó muchísimo. Creo que refleja muy bien lo que siento cada vez que entro a una cancha", dijo el rosarino.

En un impresionante despliegue, un elenco de 47 artistas de 19 nacionalidades (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Kazajistán, Reino Unido, Rusia, Suiza, Taiwán y Ucrania) conduce al público a través de una espectacular performance de 90 minutos donde se unen el ambiente eléctrico de los estadios con la intimidad del teatro.

"Messi10" combina clásicos números circenses, como los saltadores de trampolín, los trapecistas, la cuerda floja y los acróbatas, con nuevas disciplinas acrobáticas nunca antes vistas por el público habitual de Cirque du Soleil, animación audiovisual y videos de momentos míticos de Leo Messi en el campo, así como imágenes exclusivas rodadas especialmente para el espectáculo.

Para esta show en particular, la carpa del circo se transformará en una estadio de fútbol y los artistas van a entrar al escenario por dos túneles como si fuera la entrada a un partido.

El evento tiene detalles argentinos y cuenta con la música de artinstas nacionales como Los Fabulosos Cadillacs, Dread Mar I y Los Cafres, entre otros, quienes también fueron parte de los invitados que desfilaron por la alfombra roja la noche del debut.

"Traducir la grandeza de Lionel Messi en un show en vivo fue un desafío para Cirque du Soleil, y no podríamos estar más orgullosos de que finalmente «Messi10» haya estrenado", comentó Jonathan Tétrault, presidente de Cirque du Soleil.

Rakuten TV, patrocinador del show, lanzará en los próximos meses "MessiCirque", un documental que muestra el montaje de "Messi10". El documental mostrará el proceso creativo de esta producción. "MessiCirque" está dirigido por la cineasta argentina Agustina Macri, directora de películas como "Soledad", ganadora del premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Barcelona a principios de este año, y los documentales "Snowden" y "Putin Interviews", junto al ganador del Oscar, Oliver Stone.