Lío Pecoraro sorprendió a Maju Lozano y la conductora se quebró en cámara

De improviso, la imagen de Pecoraro luciendo una gorra apareció en escena y dejó muda a Maju: "Quería estar presente en este programa donde vas a tener de invitada a mi amiga, compañera de trabajo y codo a codo, María Eugenia Lozano. Una mujer que es tal cual como ustedes la ven delante y detrás de cámara, una mujer ciento por ciento natural, honesta, buena mina que está para el que lo necesite en la circunstancia que sea. Pronto estaremos todos juntos", dijo Lío.

La Lozano, sin poder contener su emoción, se quebró en llanto al ver a su compañero: "Mi pelado. Hicimos varias promesas, pero una de las que hicimos es que cuando él pueda salir, nos vamos a ir a comer un sándwich de salame y queso. Entonces, ayer le digo ‘está tardando mucho y el sándwich es cada vez más grande, ya no nos va a entrar en la mesa’".

"A mí me sorprendió Lio. Casi que lo que más valoro de la gente es su capacidad de trabajo, la gente trabajadora ya tiene un lugar en mi corazón. Y Lio tiene una capacidad de trabajo inagotable y un empuje... Su diagnóstico fue un golpazo, tanto que yo no le creía cuando me llamó para contarme", aseguró Lozano.

"El día que supe el diagnóstico por boca de Lío y tenía que salir al aire, fue tremendo, me bajo la presión. No sabíamos cómo encararlo. Pero siento que él está de vacaciones, en el hotel como él le dice. Siento que está de viaje, porque transitar esa enfermedad es un viaje, y esto también va a pasar. Muy pronto va a ser una anécdota, ya es una anécdota", añadió.