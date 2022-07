Lindsay Lohan, 36 años entre el cine, el éxito y las adicciones

Detenida por conducción en estado de ebriedad, hurto y posesión de drogas, terminó cumpliendo varias condenas y entrando a rehabilitación hasta en seis ocasiones. En cada una de ellas trató de redimirse con Hollywood pero sencillamente no resultó.

Después de una gran pausa en su carrera y de haber probado que se mantenía sobria, la actriz encontró la confianza del mundo nuevamente. Gracias a Netflix pudo retomar con seriedad su trabajo. Todavía no se ha visto nada de lo que se ha filmado hasta el momento, pero se espera que su próximo film, una comedia navideña, sea de mucho éxito.

Infancia

Lindsay Dee Lohan nació el 2 de julio de 1986 en la ciudad de Nueva York, pero creció en Merrick y Cold Spring Harbor en Long Island. Es la hija mayor de Donata Dina Sullivan y Michael Lohan. Lindsay tiene tres hermanos menores, todos los cuales han sido modelos o actores: Michael Lohan Jr. (quien apareció junto a Lindsay en "Juego de gemelas"), Aliana Lohan, y Dakota Lohan, el más joven de la familia.

La infancia de Lindsay fue un poco alborotada debido a los problemas que sufrió el matrimonio de sus padres, poco estable y sano. Ellos se casaron en 1985, se separaron cuando la actriz tenía tres años, y se volvieron a unir más tarde. Pero los problemas no fueron resueltos y en 2005 se separaron nuevamente, hasta que finalmente se divorciaron en 2007. Michael Lohan ha tenido problemas con la ley en varias ocasiones y nunca ha tenido una buena relación con su hija.

Lindsay fue a la escuela hasta que empezó a trabajar con más regularidad. Cuando grabó "Juego de gemelas" estuvo ausente por muchas semanas. Finalmente, dejó la escuela secundaria para recibir educación en el hogar, debido a su carrera.

Prodigio de Disney

Lohan comenzó su carrera a la tierna edad de 3 años. Su primer trabajo fue como modelo infantil con Ford Models. Modeló para Calvin Klein en niños y Abercrombie kids, y apareció en más de 100 comerciales de televisión, incluidos los de Pizza Hut y Wendy's, así como partida de Jell-O con Bill Cosby.

Lindsay Lohan Juego de gemelas.jpg

Pero su éxito empezó a crecer cuando llegó a las manos del conglomerado de Disney. A mediados de 1991 comenzaron las grabaciones de "Juego de gemelas" ("The Parent Trap"). Lohan fue la protagonista de esta comedia romántica en la que tuvo que interpretar a un par de gemelas. La trama de la película narra las aventuras de unas gemelas separadas al nacer que se conocen en un campamento y deciden reunir a sus padres, interpretados por Dennis Quaid y Natasha Richardson. La película recaudó 92 millones dólares en todo el mundo.

La película tuvo un enorme éxito que terminó dándole un Young Artist Awards a la mejor interpretación en una película, así como un contrato de tres películas con Disney. En el año 2000 "Life-Size" junto a la modelo Tyra Banks y en 2002 se estrenó "Get a Clue", también de Disney.

Estrella adolescente

Su adolescencia le trajo una serie de papeles con los que la actriz se abrió camino dentro del mundo juvenil, como una de sus estrellas más prometedoras. Lindsay encarnó a Anna Coleman junto a Jamie Lee Curtis en la comedia familiar de 2003, “Un viernes de locos” (“Freaky Friday”). Demostrando una gran madurez para su trabajo, Lohan propuso a los gionistas reescribir su personaje desde una perspectiva diferente y más fácil de narrar. Gracias a su trabajo en esta película Lohan ganó el premio a la Actuación Revelación en los MTV Movie Awards 2004.

En 2004 protagonizó dos películas muy famosas. La primera fue "Confesiones de una típica adolescente", también distribuida por Disney, en donde interpretó a una joven fanática de una banda de rock y un poco rebelde que se escapa de casa para conocer a su ídolo. La película obtuvo un total de taquilla doméstica de $29 millones pero no fue bien recibida por la crítica. Por otro lado, realizó la comedia “Mean Girls”, su primera película independiente de Disney. "Chicas pesadas" fue un éxito crítico y comercial y consolidó a la actriz como la nueva figura de las películas para adolescentes. Lohan recibió cuatro premios en los Teen Choice Awards entre 2004 y 2005, y dos en los MTV Movie Awards 2005.

Embed

Finalmente, la actriz volvió a las comedias de Disney con la grabación de "Herbie a toda marcha". Aunque las críticas dijeron que la actriz quedó relegada a un papel secundario después del propio auto, el largometraje ganó 144 millones dólares en todo el mundo.

Madurez y películas independientes

Tras su increíble éxito con Disney, Lohan comenzó a participar de películas independientes. "Golpe de suerte" es una película de comedia adolescente en la que Lindsay actuó junto a Chris Pine, y a pesar de su desbordado éxito comercial, la crítica destruyó a la cinta y la actriz recibió su primera nominación al Golden Raspberry 2006 a para peor actriz.

Debido al escandaloso fracaso de "Golpe de suerte", la actriz decidió enfocar su carrera en papeles más maduros, aunque fueran más pequeños. Fue entonces que Lohan apareció la película "Noches mágicas de radio" junto a Meryl Streep y Lily Tomlin. Más tarde aparece en un drama llamado "El Día En Que Mataron a Kennedy", dirigido por Emilio Estévez y en el cual la actriz fue elogiada por su actuación. Además, Lohan ganó un premio a la Actuación Ensemble en el Festival Internacional de Cine de Hollywood donde también ganó un premio Revelación por su trabajo en 2006.

Lindsay Lohan Noches mágicas de radio.jpg

"Chapter 27" fue un proyecto en el que Lohan interpretó a una fan de John Lennon que se hace amiga de Mark David Chapman (Jared Leto) en el día del asesinato de Lennon. Fue un filme que pasó desapercibido y tuvo poco en comparación de "Las Reglas de Georgia", su trabajo posterior. En dicha película, su desempeño recibió buenas críticas no sólo por parte de los especialistas, sino también de sus compañeras de elenco, Jane Fonda y Felicity Huffman.

De sus trabajos posteriores se destacan la película "Labor Pains", en donde Lohan se pone en el papel de una joven que finge un embarazo, también realizó un documental en la India sobre la trata de personas y realizó una sesión de fotos para la revista Playboy, que estuvo inspirada en Marilyn Monroe y la cual rompió récord en ventas.

Entre las adicciones y prisión

Entre 2007 y 2013, la actriz sufrió un largo periodo de adicciones y descontrol. Cada vez que intentaba recuperarse, volvía a caer, y este comportamiento le fue quitando la confianza de las productoras y cadenas que la quisieran contratar. Sus fanáticos dejaron de valorarla como la figura en la que se había convertido en el pasado y perdió toda credibilidad.

Desde los 21 años, Lindsay estuvo en rehabilitación seis veces, y entró y salió de la cárcel en repetidas ocasiones por robo, conducción en estado de embriaguez y posesión de drogas. Cuando finalmente era perdonada bajo libertad condicional, la actriz no cumplía con su parte del trato terminaba nuevamente en la corte.

Lindsay Lohan detenida.jpg

En una entrevista con Oprah, la actriz comentó que en el pasado, el alcohol fue la puerta de entrada a muchas otras cosas. "La cocaína era más una cuestión de las fiestas: la gente la tenía y yo la tomaba. Iba de la mano del alcohol”. Además explicó que la búsqueda del perdón de sus colegas y fanático fue una situación muy agotadora: “Estaba cansada de cuidar de todos y estar presente para todos. Yo solo quería estar allí por mí y estar bien sola. Nos olvidamos de que estar solo está bien”.

Documental y una nueva oportunidad en Netflix

En 2014, a través de la cadena televisiva de Oprah, Lindsay Lohan estrenó un documental sobre su vida, en el que se hace hincapié particularmente en sus problemas legales y de adicciones, y en su intento de volver a trabajar en películas y en su música. Se trata de una docuserie que documenta la recuperación de la actriz Lindsay Lohan y su vuelta a la industria del entretenimiento.

Embed

En sus proyectos posteriores, luego de grandes períodos de pausa, Lindsay comenzó a trabajar para Netflix. En 2018, se estrenó en la plataforma una serie inglesa llamada "Sick Note", interpretada por Rupert Grint y Nick Frost, y en la cual Lohan se unió en la segunda temporada.

En 2021 se confirmó que la actriz protagonizaría una película navideña dirigida por Janeen Damian. "Falling For Christmas" comenzó a rodarse a finales del 2021 y fue la primera de una serie de películas de Netflix en las que Lohan aparecerá (por contrato se esperan otros dos largometrajes más).

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZhrq_rlO9q%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANinZBJYgPOR5IOzZAjYBYn2uplObvqqIpZCW4twm0IZAPOxJ5k4AZCscKPEKg6iAld8xuYTUNaLvXpsUPzGkNWQaZALHnZC2XqDMZAiPGkCh9jHn20FHndoe8NhEJ06ONmOnrlxfDZB6ZA4XWs0mZBLvNDr3EIOSirI5vM8zl9ZCtYOUrJJ89bKFNcZD View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Lanzamiento a la música

Con la intención de convertirse en una gran estrella que pudiera actuar, bailar y cantar, Lohan comenzó a exhibir su canto a través de sus actuaciones. Grabó un par de canciones para "Un viernes de locos" y "Confesiones de una típica adolescente", hasta que el productor Emilio Estefan Jr. le ofreció un contrato de producción de cinco álbumes en 2002. Dos años más tarde, Lohan firmó un contrato de grabación con Casablanca Records, dirigida por Tommy Mottola.

En el 2004 lanzó su álbum debut "Speak", publicado el 7 de diciembre de 2004. El disco llegó al N.º 4 en la Billboard 200 y obtuvo la certificación de Platino a principios de 2005. Lohan coescribió seis de las doce canciones del álbum. Su segundo disco, "A Little More Personal (Raw)", fue lanzado el 6 de diciembre de 2005 y debutó en el puesto 20 de la Billboard 200. El disco se mantuvo en el top 100 durante seis semanas. Nuevamente, Lohan coescribió seis de las doce canciones del álbum. El álbum fue certificado Oro a principios de 2006.

Su tercer álbum, "Spirit in the Dark", no llegó a publicarse nunca debido a los problemas que tuvo, en principio, con su cronograma de trabajo, y en segundo lugar, debido a su paso por rehabilitación. Sin embargo, varios sencillos fueron publicados o filtrados.

Comprometida

Finalmente, Lindsay encontró al amor que, según todo su entorno, es muy sano y lindo. La actriz, que está en pareja con Bader Shammas, anunció hace unos meses que se habían comprometido y la noticia captó desprevenidos a muchos que ni siquiera estaban enterados del romance.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCW0Kt4LLUu3%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANinZBJYgPOR5IOzZAjYBYn2uplObvqqIpZCW4twm0IZAPOxJ5k4AZCscKPEKg6iAld8xuYTUNaLvXpsUPzGkNWQaZALHnZC2XqDMZAiPGkCh9jHn20FHndoe8NhEJ06ONmOnrlxfDZB6ZA4XWs0mZBLvNDr3EIOSirI5vM8zl9ZCtYOUrJJ89bKFNcZD View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Resulta que Shammas mantiene un perfil muy bajo y es por eso que se supo poco de ellos. Lohan y Bader comenzaron a salir durante la pandemia y, desde entonces, han mantenido su relación bastante privada. Bader Shammas vive en Dubái y trabaja en gestión patrimonial.

En su cuenta de Instagram, en donde la actriz anunció la feliz noticia, se pudo leer: “Mi amor, mi vida, mi familia, mi futuro”, junto a una una serie de imágenes en la que aparece posando con Shammas y presumiendo su anillo de compromiso. La madre de la actriz aseguró que se encuentra muy feliz, y que finalmente, tras varias relaciones problemáticas, ha encontrado la paz.