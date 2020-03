Un documental sobre Lila Downs se suma a la oferta de material en video para ver desde casa en estos tiempos del coronavirus. La artista méxico-estadounidense lanzó una nueva edición de su álbum "Al chile" que en su formato físico incluye un DVD con "El son del chile frito", estrenado en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

"Es muy interesante. Nos sigue en el proceso del disco cuando se graba en la ciudad de México, también acá en Oaxaca", dijo Downs en una entrevista telefónica desde su casa en el estado sureño donde nació.

La cantautora recién había llegado de una gira de dos semanas por Texas, Arizona y Nuevo México que se vio afectada por el coronavirus. Fechas programadas en ciudades como Filadelfia, Boston, Nueva York y una presentación en el festival Pal Norte, en la ciudad mexicana de Monterrey, fueron canceladas, al igual que su recorrido de dos semanas por España.

"Todo esto se está postergando para futuras fechas", dijo Downs, quien agregó que analiza si podría hacer un concierto por streaming "pero me gusta ser original y no me gusta copiar a los demás, así que tendrá que ser a mi manera".

Downs aseguró el documental representó todo un reto personal porque siempre buscó evitar que las escenas resultaran aburridas.

La cantante, originaria del sureño estado mexicano de Oaxaca, presentó el documental en la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde resaltó que la idea central fue el exaltar los valores culturales de las comunidades indígenas oaxaqueñas.

"Era el reto de cómo buscar no hacerlo aburrido, entonces buscamos ir haciendo las tomas en torno a eso, pensar lo más dinámico de la música, de la comida, de la cercanía de la gente la ciudad con la gente rural y esos mundos que confluyen en la película", mencionó la cantante.

Reconocida por mostrar en su trabajo las raíces mexicanas, la también compositora explicó que en el filme utilizó la música como el hilo conductor de todo.

"El son del chile frito" es un filme de 61 minutos dirigido por Gonzalo Ferrari en el cual se puede observar a una Lila Downs exponiendo la cultura de las comunidades indígenas oaxaqueñas.

El documental ha sido definido como un viaje a través de los valores culturales y espirituales de las comunidades oaxaqueñas, mediante el reconocimiento a las raíces culturales y la diversidad del estado de Oaxaca.

Para la producción de la película, "El son del chile frito" representa una invitación a celebrar la vida, la emoción de la gastronomía y la pasión por la música mediante los usos y costumbres de la gente local.

Sobre las actuales restricciones, Downs señaló: "No estoy tocando a mi mami que vive acá conmigo, (estoy) tratando de usar bastante alcohol", dijo la cantautora méxico-estadounidense, quien también lamentó que durante la gira tuvo que mantener distancia con sus admiradores. "Siempre salgo a saludar a nuestros fans, pero en esta ocasión tuvimos que decirles que no y cuando lo hicimos, ninguno nos tocamos las manos, estuvimos con mucho cuidado. Esperemos primero Dios que no pase".

La nueva edición del álbum de Downs, que estará disponible en México, Estados Unidos y Latinoamérica, también incluye las canciones "Cariñito" con Panteón Rococó y "Querido alguien" con Norah Jones.