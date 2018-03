Liam Gallagher le puso rock a la tarde del Lollapalooza

El ex cantante de Oasis, Liam Gallagher, se convirtió en la gran atracción de la tarde en la segunda jornada del Lollapalooza al ofrecer un show de neto corte rockero que agitó a la multitud que se acercó al hipódromo de San Isidro.

Con su típica pose de brazos detrás del cuerpo y sus famoso gesto arrogante, el vocalista combinó temas de su disco solista 'As you were' con clásicos de su antigua banda como "Wonderwall", "Supersonic" y "Rock and roll star".





Liam Gallagher



El hombre, reconocido por su altanería sobre y debajo del escenario, pareció ceder y mostró sensibilidad ante la favorable recepción de los fans argentinos.

"Son la mejor 'fucking' audiencia del mundo", clamó al escuchar como sus canciones eran coreadas por los presentes.





liam2.jpg El ex Oasis dejó conforme al público argentino. Foto: Reuters.



Una hora de show al frente de una banda integrada por dos guitarras de sonido crudo, un bajo, una batería y un órgano Hammond bastaron para dejar a la gente excitada, a pesar de la temprana hora en la que tocó.

Ocurre que los shows fueron corridos una hora antes de lo previsto por los pronósticos de chaparrones con descargas eléctricas.

Esto provocó que el grueso del público ingresara en masa al predio más temprano de lo previsto, lo cual hizo que el lugar se viera colmado antes de las 18.