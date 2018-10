En "Confrontados", El Nueve, Rodrigo Lussich, decidió cortar abruptamente un móvil con el periodista a raíz de una la tensa situación que se vivió en la entrevista.

El motivo fue el tango que el periodista escribió a a una mujer que le robó dinero en su casa titulado "Saliste cara".

"Lejos te fuiste en coche, auto que yo pagué, dejaste todo en desorden. ¿Razones?, el no poder o tal vez el no querer. Necesidad de escapar, antes de -tal vez- cobrar yo me quedé muy solo. Perdí mi quinta, mi asado y una pileta soñada. Todo te llevaste mala a compartir con otra alma". Pero eso no es todo porque en vertical se puede leer que dice "Ladrona" y "Put..."., reza la letra de la canción.



rolando hanglin 3.jpg

Conte le cuestionó a Hanglin las palabras utilizadas para dirigirse así a una mujer y se desató un tenso ida y vuelta entre ambos. "A ella le dedicaste este tango que se lee en el manuscrito 'ladrona' y 'puta', ¿es para ella? Es un poco fuerte", opinó la conductora. "Es fuerte lo que me pasó a mí, no el tango", retrucó Rolando. Y se dio el intercambio de posturas.

