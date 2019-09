Leticia Brédice, una villana descarada

En "Bruja" el rol de la villana corre por cuenta de Leticia Brédice. La actriz encarna aquí a un ser inescrupuloso que tiene la misión de reclutar adolescentes para una red de prostitución. "En esta película están todos los costados de las mujeres, tanto de las más chicas como de las grandes, en todas sus formas y pensamientos", expresó la intérprete. "Es una trama entre dos fuerzas opuestas, podés hablar del bien y del mal o del yin y el yang, donde siempre hay una conexión espiritual", explicó. Brédice destacó la temática del filme porque "se hacen pocas películas que relaten historias de mujeres, y menos sobre brujas. Es un tema antiquísimo del que todas hablamos", agregó. Y sobre su personaje detalló: "Es una mujer descarada. Me atrapó todo lo que tenía que hacer, como tener que transar con delincuentes y ser amiga de ellos. Además agregué cosas que eran cada vez más espeluznantes pero muy interesantes para la construcción del personaje, como por ejemplo que esta mujer había tenido relaciones con su hijo". No es la primera vez que Brédice es "la mala de la película", pero ella dice que no le importa que la encasillen como villana. "Me encanta actuar. No me interesa un carajo si me encasillan", afirmó.