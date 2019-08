Leticia Brédice contó el día que Charly García le pidió matrimonio

Leticia Brédice fue la segunda figura en pasar por la pista en la gala del jueves del Bailando 2019. Para la ronda de hits de los 80's y los 90's, la actriz preparó una coreografía inspirada en un mix de temas de Charly García, "Demoliendo hoteles", "Me siento mucho mejor", "Buscando un símbolo de paz". El propio artista presentó a la participante con un video que grabó a modo de "apertura".

A la hora de las devoluciones, Ángel de Brito le preguntó por su relación con el referente del rock nacional. "¿Es cierto que te pidió casamiento?", indagó el periodista. "Sí, fue cuando yo tenía 13. Yo lo atendía en un bar. Un día, se ve que estaba contento y enamorado, y me dijo '¿te querés casar conmigo?'. Le respondí 'no sé, voy a ver'", detalló Brédice.

La actriz precisó que fue a su casa, le contó la historia a su mamá, pero no le creyó. "Fui a mi casa y le dije a mi mamá: 'Charly me ofreció matrimonio'. Me contestó '¡callate, anda a dormir!'. Me sentí boludeada por ella y ahí quedó todo, pero siempre tengo esa cuenta pendiente. Podría haber sido su mujer", agregó.

Pese a que la historia de amor no prosperó, Brédice se mantuvo siempre en contacto con el ex Sui Generis. "Tengo muchas anécdotas con él. Es más, alguna vez te he visto a vos (dirigiéndose a Tinelli) en algún evento en el que estábamos con Charly", reveló la participante.