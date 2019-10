Leticia Brédice denunció públicamente a su novio, Federico Parrilla, por agresiones psicológicas y físicas, al publicar en las redes sociales acerca de los gritos y ataques que sufrió.

"Me ofendés. Me decís lo peor siempre. No es elegante", escribió la actriz y exparticipante de Bailando por un Sueño, dirigiéndose en primera persona a Parrilla. "Me gritás que no se entiende. Me cansaste, mala leche", dijo.

Brédice trabajaba en 2015 en "Tu cara me suena" cuando conoció a Parrilla, creador de las máscaras para las caracterizaciones. Ambos mantuvieron la relación en un perfil bajo pero ahora la actriz se descargó en sus Historias de Instagram.

"Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenes calle, putas, noche... Respetá, pendejo con chupines", añadió Brédice.