Este martes en "Hay que ver", Leonor Benedetto habló de su salida de "Los ricos no piden permiso", ficción que se emitió en el 2016 por la pantalla del Trece.

Leonor era una de las actrices más importantes de la novela que tenía como protagonista a Araceli González y junto a Raúl Taibo eran los villanos de la historia, pero de un día para otro su personaje "murió" en la ficción y para muchos esa salida fue algo forzada.

"Me echaron, prácticamente. No me renovaron el contrato, no me avisaron", arrojó la actriz.

Asimismo, comentó: "Con Araceli la relación no me resultó fácil pero creo que fue porque yo protestaba mucho por los guiones. (...) A mi nadie me explicó nada nunca".

Sobre sus roces con Araceli, la entrevistada expresó: "A mi la gente que no es tan disciplinada realmente me cuesta. (...) Sabe todo el mundo que había que esperarla, no era yo".