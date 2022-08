Leonardo Sbaraglia quiso buscar el amor en una app de citas, pero no salió como esperaba

Las aplicaciones de citas conectan personas desde hace tiempo y tuvieron un fuerte impulso durante el encierro por pandemia. Son lugares donde cada uno sabe para qué ingresa y qué busca, no todo el mundo espera lo mismo. Uno de los famosos que se animó a probar suerte en este tipo de plataformas fue Leonardo Sbaraglia , quien se sorprendió porque no todo salió como esperaba.

El actor estuvo 20 años casado con Guadalupe Martín, de quien está separado desde hace 6. Tiempo atrás, decidió ver qué pasaba en una famosa app de citas. “No me sirvió porque no creían que era yo, después me la cerraron por «supresión de identidad»”, contó a medios.

A pesar de la situación que le tocó vivir eso no le negó la posibilidad de conocer a alguien. “Uno siempre conoce gente. Estoy aprendiendo porque después de 20 años de casado hay que remarla, aunque no me puedo quejar”, sostuvo.

Sbaraglia no fue el único que probó suerte en las app, hubo muchos famosos que las utilizaron. Una de ellas fue Anamá Ferreira, quien contó que se animó a conocer gente a través de Tinder. Su primera experiencia fue igual de incómoda que cruzarte con un antiguo amor en un bar: se encontró con su ex marido dentro de la app y, para su sorpresa, descubrió que tenía un listado de frases románticas. Pero eso no fue todo, sino que su perfil fue denunciado por varias personas y le dieron de baja su cuenta con el mismo argumento que le dieron a Sbaraglia. No creían que fuera ella.

“Está bueno encontrar a alguien. Antes salías y había fiestas, pero ahora ¿cómo hacés? Las mujeres solteras ¿dónde van?”, cuestionó la modelo brasileña frente a este imprevisto que surgió justo cuando estaba lista para la aventura.

Entre las famosas internacionales la que también utilizó una app fue Sharon Stone, pero no le creyeron su identidad. Ella misma se encargó de contarlo en Twitter: su caso fue en Bumble, una app de citas creada por una de las cofundadoras de Tinder. El mecanismo es diferente y de ahí viene su atractivo: solo las mujeres pueden dar el primer paso.

“Entré a Bumble y me cerraron la cuenta. Algunos usuarios denunciaron que no era posible que fuera yo. ¿Ser yo es excluyente? No me dejen afuera de la colmena”, exigió la actriz.