Le robaron a Trueno durante un show que estaba dando en España

El rapero se enojó porque desapareció una prenda de su vestuario. "Hasta que no aparezca no vamos a tocar. Depende de ustedes", advirtió. Hubo final feliz

“Hasta que no esté el durag de vuelta no vamos a tocar, porque no nos podemos robar entre nosotros, así que depende de ustedes, Girona”, advirtió el músico mientras esperaba que alguien se percatara de la situación.