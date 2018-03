Laurita Fernández está ante un gran desafío: reemplazar a Griselda Siciliani en la obra Sugar, a partir del 1° de abril. Allí formará pareja con Nicolás Cabré.

En diálogo con Angeles de la Mañana, que conduce Angel de Brito, el periodista hizo un comentario provocador.

"El tema Nicolás Cabré me preocupa un poco. Yo sé que vos sos muy tranquila, pero él es muy efervescente. ¿Qué onda, Cabré? Porque además es tu estilo: morochito, cancherito...", lanzó el conductor.

Entre risas, Laurita dijo que no lo conocía pero que lo admiraba. "Es un genio, es brillante lo que hace. Me voy a divertir mucho", respondió.

De Brito fue por más: "Lo admirás, ajá... ¿Fede Bal que dice?". Y allí la conductora de Combate fue tajante: "No, no di lugar a nada. Aparte tampoco se dio lugar".

También sobre la bailarina dio su opinión el propio Cabré: "Le tengo fe a Laurita, la eligió Gustavo (Yankelevich), no tengo dudas de que tiene condiciones. No la conozco, pero sé que es una gran profesional. No va a tener problemas, lo más difícil va a ser lo actuado, es una mochila grande la que se está poniendo ella. Y nuestro trabajo es apoyarla y que no se descalabre todo lo demás. Todo el equipo está viendo para que sea lo más fácil posible".

"Que me disculpe Fede que lo adoro, pero le tengo un miedo. ¡Un miedo! Hace frío en los camarines. Vamos a guardar esto y vamos a hablar en unos meses", volvió a la carga Ángel.

Y Laurita arremetió: "Para mí va a ser muy divertido. Estoy tan enfocada, y tengo una emoción y unas ganas que no voy a reparar en algo así. Para mí es el 1 en el humor, lo admiro mucho y va a ser un placer. Todo el mundo habla maravillas de él como compañero".