Laurita Fernández salió a enfrentar los rumores sobre embarazo

No es la primera vez que circula un rumor de embarazo alrededor de Nicolás Cabré y Laurita Fernández, y probablemente no sea la última.

En esta oportunidad, fue la actriz quien salió a desmentirlos rotundamente, en una entrevista con “LAM” (El Trece).

"No estoy embarazada… No entiendo de dónde lo sacan", indicó la actriz, desmintiendo completamente los rumores de embarazo.

Según se dijo, Laurita le había pedido a la producción de “Inconvivencia”, la nueva tira que está grabando junto a Tomás Fonzi, adelantar las grabaciones para que no se le notara la panza.

Ese rumor, sumado a que la misma artista dijo en varias ocasiones que le gustaría ser mamá, terminó llevando a que muchos creyeran que efectivamente estaba embarazada.

“No me enoja que se invente algo así porque sería una noticia maravillosa, pero no es el caso. No es el momento y nada que ver lo que se dijo. Las fechas de grabaciones ya estaban pautadas así hace tiempo”, remarcó Laurita.