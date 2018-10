Laurita Fernández está muy enamorada de Nicolás Cabré, con quien empezó a salir hace poco y ahora abrió su corazón en una entrevista donde contó todos los detalles de cómo arrancó esta historia de amor.

En diálogo con revista Pronto, la bailarina desmintió haber iniciado el romance mientras protagonizaban Sugar en el teatro. "Fue todo muy loco porque nos pusimos de novios después de que la obra terminó. Haciendo temporada, nosotros casi ni hablábamos. Teníamos escenas muy graciosas y en el escenario nos matábamos de la risa pero fuera de escena no teníamos mucho vínculo", relató.

Luego asumió que no hablaba mucho con él porque en ese entonces estaba de novia con Federico Bal: "No quería que nadie dijera nada. Después me separé pero tampoco pasó nada porque no quería que nadie saliera a decir nada. De todos modos, antes de entrar en Sugar ya me habían vinculado con Nico y yo ni lo conocía. Por su historial amoroso o no sé por qué, ya nos empezaron a relacionar desde antes de que nos conociéramos".

Laurita también reveló un importante pedido que le hizo el galán de "Mi hermano es un clon": "Él me dijo que prefería que blanqueara la relación en 'ShowMatch' para que fuera todo más relajado. ¿Para qué íbamos a escondernos? La idea es vivir todo de manera normal, como cualquier otra persona".

Por último, sostuvo que fue muy lindo conocerse y que tiene excelente relación con Rufina, la hija de Cabré con la China Suárez.

"Él no sabía cómo era yo, cómo pensaba y fue todo buena onda. No nos habíamos permitido conocernos y el hecho de haber terminado la obra, quitó presión e hizo que se de todo mucho más natural. Prefiero no hablar de su familia por respeto, pero Rufina es lo más", cerró.