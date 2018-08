Laurita Fernández reveló que el jurado está calentando motores para el comienzo del "Bailando 2018" y contó los chismes del grupo de chat que crearon junto a Marcelo Polino, Ángel de Brito y Florencia Peña.





Embed Así te miro si todavía no pasaste por @leoleivapeluqueria Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el 27 Ago, 2018 a las 9:18 PDT

"No se puede decir nada de lo que se habla. Yo que no soy muy activa en chats, pero en este grupo me enganché", dijo en el ciclo "La previa del show".

Laurita Fernandez

Sobre el por qué del grupo, la ex participante se animó a contar que sí se habla de participantes, pero no se atrevió a dar los nombres. "Tengo que ser confidencial con ellos, como ellos lo son conmigo".

Y reveló el polémico nombre que lleva el chat en WhatsApp: "El nombre es Juradísimos y lo propuse yo. Es un homenaje a las obras de Carmen Barbieri".